பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம்| ’எங்கள் முடிவு வேற மாதிரி இருக்கும்’ - தவெக அரசுக்கு சிபிஎம் எச்சரிக்கை
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலக அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்து.
Published : September 19, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: கூட்டணிக் கட்சி ஆதரவுகளுடன் தான் ஆட்சி நடைபெறுகிறது, அப்படி இல்லை என்று நினைத்தால் எங்களுடைய முடிவு வேற மாதிரி இருக்கும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு சுமார் ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க அரசாணை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், இந்த திட்டத்தால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மீனவ மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி குற்றம்சாட்டியுள்ளது.
இதையடுத்து, இந்த திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் இன்று (செப்.19) பட்டினப்பாக்கம், சீனிவாசப்புர சந்திப்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய பெ.சண்முகம், “எந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும் எதிர்ப்பு வர தான் செய்யும் என செங்கோட்டையன் கூறுகிறார். எதிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் எதிர்க்கவில்லை. எதிர்கால வளர்ச்சியும் கருத்தில் கொண்டு சட்டமன்றம் உருவாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் கூறுகிறோம். கூட்டணிக் கட்சி ஆதரவுகளுடன் தான் இன்று தவெக ஆட்சி நடைபெறுகிறது. அப்படி இல்லை என்று நினைத்தால் எங்களுடைய முடிவு வேற மாதிரி இருக்கும்” என எச்சரித்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய அவர், “ஏற்கனவே, உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் போதுமான இடவசதி இல்லாமல் கடுமையான நெருக்கடி இருப்பது உண்மை. பல்வேறு ஆட்சிக் காலங்களிலும் தலைமைச் செயலகத்தை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தலைமைச் செயலகத்தை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற வேண்டும் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால், அதற்காக தமிழ்நாடு அரசு தேர்வு செய்துள்ள பட்டினப்பாக்கம் பகுதி முற்றிலும் பொருத்தமற்றது.
2004 ஆம் ஆண்டு சுனாமியால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதி இது. அதிகாரிகள் சுனாமி பாதிப்பை அறிந்தவர்கள் தான். அப்போது நிவாரணப் பணிகளில் ஈடுபட்டு, மக்களுக்கு நிவாரணமும் வீடுகளும் வழங்கியுள்ளனர். எனவே சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகத்தை அமைப்பது என்பது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத முடிவு.
இனிமேல் சுனாமி வராது என்ற முடிவுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வந்துவிட்டதா? அல்லது சுனாமியைத் தடுக்கும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துவிட்டார்களா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. கடற்கரைக்கு அருகில் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் குடியிருப்புகளையும் பாதிக்கக் கூடிய வகையில் இந்தத் திட்டத்தை அமைப்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. யார் இந்த யோசனையை கூறியிருந்தாலும், அது நிராகரிக்கப்பட வேண்டியது என்பதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது.
அதே நேரத்தில், நிர்வாக நகரம் என்ற பெயரில் சென்னைக்கு வெளியே பல நூறு கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு தலைமைச் செயலகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்ற யோசனையையும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்கவில்லை. சென்னைக்குள்ளேயே புதிய தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவையை அமைப்பதற்கு பல்வேறு இடங்கள் உள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசுக்குச் சொந்தமான கிண்டி ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானம் சுமார் 160 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. அங்கு எதிர்காலத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும் தேவையான கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்த முடியும். அதேபோல், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் கிளாம்பாக்கத்துக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தையும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளையும் மாற்று இடமாக பரிசீலிக்கலாம். இவை யாரையும் அப்புறப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லாத இடங்கள் உள்ளன” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆனால், மாற்று யோசனைகளை ஆராயாமல் அவசர அவசரமாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருப்பது, நியாயமான ஆலோசனைகளைக் கூட ஏற்காத அணுகுமுறையை வெளிப்படுத்துகிறது. எனவே, அரசாணை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும், பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்படாது என்ற அறிவிப்பை முதலமைச்சர் உடனடியாக வெளியிட வேண்டும்” என வலியுறுத்தினார்.
மேலும், ”தலைமைச் செயலகமும் சட்டமன்றமும் காலம் காலமாக தொடர்ந்து செயல்படக்கூடிய வகையில், அனைவருக்கும் பொருத்தமான பொதுவான இடத்தில் அமைக்கப்பட வேண்டும், இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டும், அனைத்து கட்சித் தலைவர்களின் ஆலோசனைகளையும் பெற்று, பல்வேறு இடங்களை பரிசீலித்து பொருத்தமான இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும்” என்றும் வலியுறுத்தினார்.
சென்னை விமான நிலையத்தை தனியார்மயமாக்கப்படவுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்து பேசிய அவர், “சென்னை விமான நிலையத்தை தனியாருக்கு ஒப்படைப்பது தொடர்பாக முதலமைச்சர் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. அத்தகைய கடிதம் உண்மையாக இருந்தால் அது கண்டனத்துக்குரியது. அந்த முடிவை உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும்.
விமான நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், துறைமுகங்கள் உள்ளிட்ட பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்கும் நடவடிக்கைகளை ஒன்றிய அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த தனியார்மய நடவடிக்கைகளுக்கு துணை போகும் வகையில் முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருந்தால், அதை ஏற்க முடியாது” என்றார்.