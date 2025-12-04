ETV Bharat / state

திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரம்: நீதிபதி உத்தரவுக்கு சிபிஎம் சண்முகம் கண்டனம்

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படை பாதுகாப்புடன் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் (@Shanmugamcpim)
Published : December 4, 2025 at 9:02 AM IST

மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், நீதிமன்ற பாதுகாப்புப் பணியில் உள்ள CISF வீரர்களை அழைத்துச் சென்று தீபம் ஏற்றலாம் என நீதிபதி சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நேற்று (டிச.3) கொண்டாடப்பட்டது. இதை முன்னிட்டு, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என மதுரை எழுமலையைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் என்பவர் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் எனவும், அதற்கான முழு பாதுகாப்பை காவல்துறை வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற கோயில் நிர்வாகம் தரப்பில் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், எழுமலையைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் நேற்று நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கினை தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், கோயில் இணை ஆணையர், மதுரை மாநகரக் காவல் ஆணையர் இருவரிடம் காணொலி காட்சி வாயிலாக விசாரணை நடத்தினார். இதில், 6 மணிக்கு திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என உத்தரவிட்டார்.

ஆனால், இந்து அமைப்புகள் மற்றும் மதுரை மக்கள் மத நல்லிணக்க கூட்டமைப்பினர் இடையே ஏற்பட்ட பதட்டமான சூழ்நிலை காரணமாக, போலீசார் பாதுகாப்புடன் நேற்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றாமல், வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றாததால் போராட்டம்; 144 தடை உத்தரவு பிறப்பித்த ஆட்சியர்

இதனால் அதிருப்தி அடைந்த நீதிபதி, மனுதாரர் ரவிக்குமார் மத்திய தொழிலக பாதுகாப்பு படையின் பாதுகாப்புடன் தீபத் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றலாம் என அதிரடி உத்தரவிட்டார். உத்தரவை அடுத்து, ரவிக்குமார் உள்பட 10 பேர், 67 மத்திய தொழிலகப் பாதுகாப்பு படை வீரர்களுடன் (CISF) மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றச் சென்றனர். ஆனால், காவல்துறை அனுமதி வழங்காததால் இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்த சூழலை கருத்தில் கொண்டு, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கே.ஜே.பிரவீன்குமார் திருப்பரங்குன்றம் மலை பகுதியில் 144 தடை உத்தரவை பிறப்பித்தார். இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர்.

இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தனது உத்தரவின்படி தீபம் ஏற்றப்படாத நிலையில், மனுதாரர் உயர் நீதிமன்றத்தில் பாதுகாப்புப் பணியில் உள்ள CISF வீரர்களை அழைத்துச் சென்று தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவிற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், “திருப்பரங்குன்றத்தில் மாநில அரசின் உறுதியான நடவடிக்கையால் வழக்கமாக ஏற்றப்படும் இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. ஆனால், CISF வீரர்களை அழைத்துச் சென்று தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் பிறப்பித்த உத்தரவு வன்மையாக கண்டனத்திற்குரியது.

CISF வீரர்களை நீதிமன்ற பாதுகாப்பு தவிர மற்ற பணிகளில் ஈடுபடச் செய்வது அத்துமீறிய செயல். நீதிபதி தமிழக அரசுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடிக்கும் வகையில் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளார். அவர் நீதிபதியாக நீடிப்பதற்கு தகுதியற்றவர். எனவே, அவர் மீது தலைமை நீதிபதி உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் செயல் அலுவலர் சந்திரசேகரன், உயர் நீதிமன்றம் மதுரை அமர்வில் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்தார். ஆனால், அரசு தரப்பில் வழக்கு சம்பந்தமாக எந்தவிதமான முறையீடும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

அதேபோல், CISF வீரர்களுடன் சென்று தீபம் ஏற்றலாம் என நீதிபதி பிறப்பித்த இந்த உத்தரவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி, தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் வீரா கதிரவன் முறையிட்டார். இந்த மனுவானது, நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் முன்பு இன்று (டிசம்பர் 4) விசாரிக்கப்படவுள்ளது.

