தவெக கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பங்கேற்குமா? பெ.சண்முகம் விளக்கம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஐந்தாண்டு கால ஆதரவு இருக்கும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 8, 2026 at 9:11 PM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆதரவு கட்சிக் கூட்டத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் புறக்கணிப்பதாக அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை, சைதாப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் கலந்துக் கொண்டார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர் கூறுகையில், "தமிழக வெற்றிக் கழகம் அலுவலகத்தில் நாளை (செப்டம்பர் 9) நடைபெற உள்ள கூட்டத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பங்கேற்காது. சட்டமன்றம், சட்டமன்றமாக முதலில் நடைபெற வேண்டும். மக்கள் பிரச்சனைகளை விவாதிக்க கூடிய, தீர்வுகளை காணக் கூடிய, சட்டங்களை உருவாக்கக் கூடிய மன்றத்தை கத்தல் மன்றமாக மாற்றிவிட்டனர்.
மக்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்கின்றனர்
சட்டமன்றத்தின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் மக்கள் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சட்டமன்றம் மக்கள் வரிப்பணத்தில் நடக்கிறது. அவரவர் சொந்த பணத்தில் நடைபெறவில்லை. ஆகையால், ஒதுக்கப்படும் நேரம் முறையாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். வீணான விவாதங்களால் சட்டமன்றத்தின் நேரம் வீணடிக்கப்படுகிறது.
நேற்று காவல்துறை, தீயணைப்பு துறைக்கான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். விவாதத்தன்று எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விக்காவது முதலமைச்சர் பதில் சொன்னாரா? சட்டமன்றத்தில் எழுப்பப்பட்ட ஒரு கேள்விக்குகூட முறையாக முதலமைச்சர் பதில் சொல்லவில்லை. இதுபோன்று எப்போதும் நடந்ததில்லை. நாங்கள் நினைத்ததெல்லாம் பேசுவோம் என்ற முறையில் சட்டமன்றத்தை பயன்படுத்துவதை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏற்காது.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிலைப்பாட்டை பொறுத்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் ஐந்தாண்டு கால ஆதரவு இருக்கும்" என்றார்.
முதலில் இஸ்மாயில் ஆணையத்தின் அறிக்கை படியுங்கள்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மிசாவில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் எல்லாம் சமூக விரோதிகள் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியிருப்பது சிறுபிள்ளைத்தனமானது. மிசா காலத்தில் சென்னை சிறை சாலைகளில் நடைபெற்ற கொடுமைகள் மற்றும் வன்முறைகள் தொடர்பாக இஸ்மாயில் ஆணையம் வழங்கிய விரிவான அறிக்கை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் உள்ளது. இதேபோல், இந்திய அளவில் நடைபெற்ற கொடுமைகள் தொடர்பான ஆவணங்களும் நிறைய உள்ளன. அவற்றையெல்லாம் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் படிக்க வேண்டும்.
வரலாறு தெரியாமல் திமுகவின் மீது உள்ள கோபத்தில் சகட்டுமேனிக்கு சேற்றை வாரி வீசுவது முறையல்ல. இது கண்டத்துக்குரியது. சர்க்காரியா ஆணையம் எதற்காக அமைக்கப்பட்டது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். அதன் மூலம் யார் மீதும் முறையான குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்படவில்லை. வழக்கும் பதிவு செய்யவில்லை. கைதும் செய்யப்படவில்லை" என்றார்.
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சட்டமன்றத்தில் நேரத்தை வீணாக்கி வருகிறார்கள்
மேலும் பேசிய அவர், "மூன்று கோப்புகள் டேபிளில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறினார். அதைப்பற்றி ஏன் முதலமைச்சர் பேசவில்லை. சம்பந்தமில்லாமல் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த சர்க்காரியா ஆணையத்தை பற்றி ஏன் பேசுகிறார்? எப்போது வேண்டுமானாலும் மூன்று பைலை திறப்பேன் என முதலமைச்சர் கூறினார். பைலை திறங்கள் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சவால்விட்டார். இதை திசை திருப்பும் விதமாக சர்க்காரியா ஆணையத்தை முதலமைச்சர் கையிலெடுத்துள்ளார்.
ஊழல் நடந்திருந்தால் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் உறுதியாக உள்ளதா?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.