"கட்சிக்கே கால்ஷீட் கொடுக்கும் ஒரே தலைவர் விஜய் தான்" - மதுக்கூர் ராமலிங்கம் விமர்சனம்

படத்தில் மாதிரி பஞ்ச் டயலாக் எழுதி வைத்து, ஆவேசமாகப் பேசுவது அல்ல அரசியல் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதுக்கூர் ராமலிங்கம் தெரிவித்தார்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 3:52 PM IST

தூத்துக்குடி: கட்சிக்கே கால் சீட் கொடுக்கும் ஒரே தலைவர் தவெக விஜய் தான் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதுக்கூர் ராமலிங்கம் விமர்சித்துள்ளார்.

சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே இனாம்மணியாச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் விளக்க நிதியளிப்பு பொதுக்கூட்டம் சனிக்கிழமை (பிப்.14) நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்ட அக்கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மதுக்கூர் ராமலிங்கம் பேசியதாவது, “தவெக என்பது என்ன கட்சி என்றே தெரியவில்லை. நம் வீட்டுப்பிள்ளைகள் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் எட்டிப் பார்க்கிறது. அவர்களுக்கு புத்திமதி சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளோம்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விஜய்யை நடிகையுடன் இணைத்து விமர்சித்துள்ளார். அவரது சர்ச்சை பேச்சுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்கள் உட்பட பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். விஜயின் அரசியல் பற்றிதான் பேச வேண்டுமே தவிர, அவரது சொந்த வாழ்க்கை குறித்தும், பொதுவெளியில் உள்ள ஒரு நடிகை குறித்தும் பேசக்கூடாது.

விஜய் வந்தால் அவரை பார்க்கப் போகலாம். ஏன், வெடி போடுங்கள், விசில் ஊதுங்கள். ஆனால், அவர் வரும் பிரச்சார வாகனத்திற்கு எதற்காக, வெடி போட்டு விசில் ஊதுகிறீர்கள். அந்த வாகனத்தை பார்த்தாலே, எமன் ஏறும் எருமை மாடு போல எனக்கு தோன்றுகிறது.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதுக்கூர் ராமலிங்கம் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

சேலம் கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய விஜய், எல்லோரும் ஏற்கனவே ஆரம்பித்த கட்சியில் தலைவராக இருக்கிறார்கள். என்னைப் போல, தனியாக கட்சி ஆரம்பித்து ஒரு சதவீதம் வாக்குகள் வாங்கும் தில் இருக்கிறதா? என்கிறார். ஏன் ஒரு சதவீதத்திற்கு மேல் தவெக தேறாது என்று அவரே முடிவு செய்துவிட்டாரா? சொல்றதையும் தான் சொல்லுறாரு, கட்சி ஜெயிக்கும் என்று சொல்லலாமே. எனக்கு தெரிந்து, கட்சிக்கே கால்ஷீட் கொடுக்கும் ஒரே தலைவர் விஜய்தான்” என விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “கோட்டையை பிடிக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு, கடைசியில் இத்துப்போன செங்கோட்டையனை பிடித்துள்ளனர். ஒரு காலத்தில் ஜெயலலிதாவின் பிரச்சார பயணத்திற்கு முக்கிய புள்ளியாக இருந்த செங்கோட்டையன், தற்போது புஸ்ஸி ஆனந்து-க்கு பின்னால் உள்ளார். என்ன செய்வது என்பது தெரியாமல் இருந்த நேரத்தில், விஜய்தான் எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்தார் என்று செங்கோட்டையன் கூறுகிறார். இது ஒரு நாடக கம்பெனி மாதிரிதான் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. படத்தில் மாதிரி பஞ்ச் டயலாக் எழுதி வைத்து, ஆவேசமாகப் பேசுவது அல்ல அரசியல்.

நடிகர் அரசியலுக்கு வருவதில் எங்கள் பிரச்சனை இல்லை. திமுக எங்கள் அரசியல் எதிரி, பாஜக கொள்கை எதிரி என்று தெரிவித்த விஜய், ஸ்டாலின் சார், CM சார் என்று கூறுகிறார். ஆனால், மத்திய பாஜகவின் SIR பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லையே? மத்திய பட்ஜெட் குறித்து ஒரு வார்த்தையாவது பேசியிருக்கலாமே? ஏன் எழுதிக் கொடுப்பவர் எழுதித் தரவில்லையா? அப்படியென்றால், விஜய்க்கு அரசியல் எதிரிதான் முக்கியம். சித்தாந்த எதிரி முக்கியம் இல்லையா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

