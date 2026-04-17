கைக் குழந்தையின் கையில் ஆட்சியை தூக்கிக் கொடுத்து விட முடியுமா? விஜய் குறித்து கே.பாலகிருஷ்ணன் காட்டம்
தலைமை செயலாளர், டிஜிபி உள்ளிட்டோரை மாற்றியது சரியானது அல்ல. இவர்களை மாற்றியதால் தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் சரியாகிவிட்டதா? என்று கே. பாலகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : April 17, 2026 at 8:11 PM IST
- By எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: கைக் குழந்தையின் கையில் ஆட்சியை தூக்கிக் கொடுத்து விட முடியுமா? என்று தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் கே. பாலகிருஷ்ணன் கேள்வி எழுப்பினார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் வரும் 23-ந் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் பிரச்சாரம் வரும் 21-ந் தேதி மாலை 5 மணியுடன் நிறைவடைவதால், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினரும், சிதம்பரம் தொகுதி முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான கே.பாலகிருஷ்ணன், சென்னையில் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பரப்புரையில் ஈடுபட்டுள்ளார். அப்போது அவர், ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு சிறப்பு பேட்டி அளித்தார். அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளும், அதற்கு அவர் அளித்த பதில்களும் வருமாறு:
கேள்வி: திமுக கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது?
பதில்: மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி மகத்தான வெற்றி பெறும் என்பது ஏற்கனவே தெளிவாக மக்கள் மத்தியில் பதிவாகி இருக்கிறது. இந்த கூட்டணி தேர்தலுக்காக திடீரென முளைத்த கூட்டணி அல்ல. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற, உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் இணைந்து போட்டியிட்டு, மகத்தான வெற்றியை பதிவு செய்த கூட்டணி. அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த தேர்தலிலும் வெற்றி பெறுவோம்.
கேள்வி: தொகுதிப் பங்கீட்டில் நீங்கள் கேட்ட தொகுதிகளை விட குறைவாக கொடுத்துள்ளதாக குற்றசாட்டு வைக்கப்படுகிறதே?
பதில்: கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின் போது பொதுவாக எல்லாக் கட்சிகளும் தங்களுக்கு அதிகமான இடங்கள் வேண்டும் என கேட்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமையிலான அணி ஏற்கனவே பெரியதாக இருக்கிறது. அதனுடன் வேறு பல கட்சிகளும் புதிதாக சேர்ந்துள்ளன. இதனால் ஒவ்வொரு கட்சியுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, தொகுதிகளை இறுதி செய்வதில் கால தாமதம் ஏற்பட்டது என்பது உண்மை தான். அதனை மறுக்கவில்லை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் போதுமானதாக இல்லை என்பதை நாங்களும் மறுக்கவில்லை. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பாஜக - அதிமுக கூட்டணியை முறியடிப்பது என்ற கொள்கைக்கு நாங்கள் உடன்பட்டு இருக்கிறோம். அதிக இடம் கிடைக்கவில்லை என்பதற்காக வேறு முடிவு எடுக்க முடியாது.
கேள்வி: திமுக கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி புறக்கணிக்கப்படுவதாக கூறப்படும் குற்றசாட்டு குறித்து?
பதில்: அது போன்று எல்லாம் இல்லை. எதிர் அணியில் இருப்பவர்கள் அது போன்று பிரச்சாரத்தை கிளப்புவார்கள். இந்த கூட்டணி என்பது சந்தர்ப்பத்திற்காக அமைந்தது கிடையாது. பாஜக - அதிமுக அணி தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற கூடாது என்ற கொள்கைபூர்வமான கூட்டணி இது.
கேள்வி: திமுக ஆட்சியில் அரசு ஊழியர்கள் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைள் நிறைவேற்றப்படவில்லையே?
பதில்: அரசுப் பணிகளில் அவுட்சோர்சிங் என்பது திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின் வந்தது இல்லை. இந்தியாவில் நவீன தாராளமயக் கொள்கை அமல்படுத்தப்பட்டப் பின்னர் பல மாநிலங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில் அவுட்சோர்சிங் முறை அமலில் இருந்தது. இதனை கொள்கை மாற்றத்தின் மூலம் தான் சரி செய்ய முடியுமே தவிர ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலம் சரி செய்ய முடியாது. அரசு பணிகள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகளில் அவுட்சோர்சிங் என்ற ஒப்பந்த முறை இருக்கக் கூடாது என்பது தான் எங்கள் நிலைப்பாடு. அவுட்சோர்சிங் முறையை உருவாக்கியதே மத்தியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கும் மோடி அரசு தான்.
கேள்வி: திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவில்லை என்று அரசு ஊழியர்கள் கூறுகிறார்களே?
பதில்: பழைய ஒய்வூதியத் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டு 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகி விட்டது. இதற்கு முன் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக அது குறித்து சிந்திக்கவே இல்லை. திமுக ஆட்சியில் தற்போது உயிர் கொடுத்துள்ளனர். இடைக்கால ஏற்பாடாக உறுதி அளிக்கப்பட்ட ஒய்வூதியத் திட்டம் அமல்படுத்தி உள்ளனர். மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு அளிக்க வேண்டிய ஜிஎஸ்டி பங்கு உள்ளிட்ட பிற தொகைகளை ஒழுங்காக கொடுத்தால், மாநில அரசிற்கு நிதிச்சுமை குறையும்.
கேள்வி: திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற பின்னர் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடவும், போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தை தடுக்கவும் தொடர்ந்து வலியுறுத்துவீர்களா?
பதில்: போதைப் பழக்கம் காலம் காலமாக உள்ள மோசமான கலச்சாரம். இது அரசாங்கத்தால் மட்டும் வருவது கிடையாது. சங்க காலத்திலேயே இந்த பழக்கம் உள்ளது. மதுக்கடைகளை மூடுவதால் மட்டுமே போதை கலாச்சாரத்தை ஒழித்து விட முடியாது. போதை கலச்சாரத்தை எதிர்த்து விழிப்புணர்வு வலுப்பெற வேண்டும். ஒவ்வொரு வீட்டிலும், பள்ளிகளிலும் போதைப்பழக்கத்திற்கு எதிரான எண்ணம் வளர்க்கப்பட்டால் தான் அது குறையும். அதை செய்யாமல் கடைகளை மூடுவதால் கட்டுப்படுத்த தான் முடியும். அதனை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியாது.
கேள்வி: கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருள் பரவலாக கிடைப்பதால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலை நிலவுகிறது என எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டு குறித்து என்ன சொல்கிறீர்கள்?
பதில்: கஞ்சா எந்த மாநிலத்தில் கிடைக்கவில்லை? நாட்டிற்கே குஜராத்தில் உள்ள முத்ரா துறைமுகத்தின் வழியாக தான் கப்பலில் லட்சக்கணக்கான டன் போதைப் பொருள் வருகிறது. அங்கே தடுக்கமால் உள்ளே வந்த பின்னர் தடுக்க முடியமா? எல்லைகள் வழியாக போதைப் பொருட்கள் வருவதை தடுக்க மத்திய அரசு தவறிவிட்டது.
கேள்வி: தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனரே?
பதில்: தலைமைச் செயலாளர், டிஜிபி உள்ளிட்டோரை மாற்றியது சரியானது அல்ல. இவர்களை மாற்றியதால் தமிழ்நாட்டில் எல்லாம் சரியாகிவிட்டதா? தமிழ்நாட்டில் முறையாக தேர்தல் நடத்துவதை உங்களால் உறுதிப்படுத்த முடியுமா? தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாக செயல்படவில்லை. தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கைப்பாவையாக உள்ளது என்பதையே அதிகாரிகள் மாற்றம் காட்டுகிறது.
கேள்வி: தவெக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் திமுக கூட்டணியின் வெற்றியை பாதிக்குமா?
பதில்: விஜய்க்கு இளைஞர்கள் ஆதரவு இருக்கிறது. திரை உலகில் இருந்து வரும் போது மக்கள் ஆதரவு அதிகம் இருக்கும். அதில் எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை. சட்டப் பேரவையில் கன்னிப்பேச்சு பேசும் வகையில் தான் அந்த கட்சி இருக்கும். கன்னி பேச்சு பேசுபவர் கையில் அதிகாரத்தை கொடுத்தால் என்ன ஆகும்? முதலமைச்சராக வருவதற்கும், நிர்வாகத்தை தலைமைத் தாங்கி நடத்தவும் நல்ல பயிற்சியும், அனுபவமும் தேவை. எனவே விஜய் அடுத்த அல்லது அதற்கடுத்த தேர்தலில் வந்தால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. தற்போது ஒரு கைக் குழந்தை கையில் அதிகாரத்தை தூக்கி கொடுத்து விட முடியுமா?
இளைஞர்கள் அதிகளவில் கூடுவதால் தாக்கம் இருக்கிறது என்பது உண்மை. ஆனால் இளைஞர்கள் மட்டுமே மொத்த வாக்களர்கள் இல்லையே? மொத்த வாக்காளர்களில் மூன்றில் அல்லது நான்கில் ஒரு பகுதியாக தான் இளைஞர்கள் இருப்பார்கள். ஒட்டு மாெத்த வாக்காளர்கள் சேர்ந்து தான் ஆட்சியை தீர்மானிக்க முடியும். செல்வாக்கு உள்ள தலைவர் அரசியலுக்கு வருவது நல்லது தான். புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படுவதும் நல்லது தான். ஆனால் எடுத்த எடுப்பிலேயே ஆளும் கட்சியாக வந்து விடுவோம் என சொல்வதற்கான பயிற்சியும் அனுபவமும் அவருக்கு வரவில்லை என நினைக்கிறேன்.
தேர்தல் வாக்குறுதி என்பது வேறு, அரசின் நிர்வாகத்தை நடத்துவது என்பது வேறு. அரசு நிர்வாகம் பெரிய கோட்டையை தலைமை தாங்கி நடத்துவது. பெரிய போர்ப்படைக்கு தலைமைத் தாங்கும் பணி அது. அதற்கு விஜய் தகுதி இல்லாதவர் என கூறவில்லை. அவருக்கும் அனுபவம் தேவைப்படுகிறது. ஆலோசனை செய்தாலும் அதனை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு நிர்வாகத்தை நடத்த முடியாது. விஜய்க்கு சாெந்த அனுபவமும், பயிற்சியும் இருந்தால் தான் நிர்வாகத்தை நடத்த முடியும்.