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இந்தியாவில் கம்யூனிசத்தை வென்றெடுக்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உழைத்து வருகிறது - பெ. சண்முகம்

ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் நடக்கும் யுத்தம் என நினைக்காமல் ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்குமான பிரச்சினை என நினைக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 1:48 PM IST

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சென்னை: கியூபா, வியட்நாம், ரஷ்யா, சீனா உள்ளிட்ட நாடுகள் போன்று இந்தியாவிலும் கம்யூனிசத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உழைத்து வருகிறது என அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, தியாகராய நகரில் உள்ள சர் பி. டி தியாகராயர் அரங்கத்தில் தமிழ்நாடு கியூபா ஒருமைப்பாட்டு தேசிய குழு சார்பாக ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம், நடிகை ரோகினி மற்றும் இந்தியாவிற்கான கியூபா நாட்டின் தூதர் யோவான் கார்லோஸ் மார்சன் அகுய்லேரா ஆகியவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற புகைப்படங்களை பார்வையிட்ட விருந்தினர்கள்
ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற புகைப்படங்களை பார்வையிட்ட விருந்தினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வில் மேடையில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகம், ”எல்லா கம்யூனிஸ்ட்களுக்கும் சுரண்டல் இல்லாத சமுதாயம் உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் விருப்பமும், கனவாகவும் இருக்கும். கியூபா, வியட்நாம், ரஷ்யா, வடகொரியா மற்றும் சீனா போன்ற நாடுகள் 20ஆம் நூற்றாண்டில் கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியை வென்றெடுத்தது.

அதே போல், இந்தியாவிலும் கம்யூனிசத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உழைத்து வருகிறது. சேகுவேரா, ஃபிடல் என்று சொன்னாலே ஒரு ஊக்கம் வரும் அல்லவா? அதுபோன்று புரட்சிகரமான ஆற்றலை உருவாக்குவதுதான் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுடைய பணியாக இருக்க வேண்டும்.

கியூபாவில் கம்யூனிசம் ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்றதற்கு பிறகாக, எல்லா விதமான தடைகளையும் அமெரிக்கா, கியூபா மீது விதித்து வருகிறது. எத்தனை தடைகளை போட்டாலும் ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ முதல் தற்போது இருக்கும் பிரதமர் வரை அமெரிக்காவின் ஏகாதிபத்தியத்தை கம்பீரமாக எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஈரனுக்கும், அமெரிக்காவுக்கும் எதிராக நடக்கும் யுத்தம் நமது பிரச்சினை இல்லை என்று நினைக்காமல், இது ஒட்டுமொத்த உலகத்தின் பிரச்சனை என்று மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. எல்லா மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைக்கும் என்பது தான் கியூபாவின் கொள்கை. அதே போல், இந்தியாவிலும் ஃப்பிடல் காஸ்ட்ரோ வழியில் சோசியலிசத்தை வென்றெடுக்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.

ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற புகைப்படங்களை பார்வையிட்ட விருந்தினர்கள்
ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்ற புகைப்படங்களை பார்வையிட்ட விருந்தினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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அதற்கு பிறகு பேசிய நடிகை ரோகிணி, ”நாடு தழுவிய போராட்டத்தின் மூலம் சி.ஜே.பி புரட்சிகர இயக்கமாக வளர்ந்து வந்தது. அந்த இளைஞர்கள் மீது அத்தனை வழக்குகள் போடப்பட்டது. ஏனென்றால், அவர்கள் மீண்டும் எழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக. உண்மையை பேசக்கூடிய இளைஞர்களை பார்த்து பயம் ஏற்படுகிறது. ஒரு வழக்கு போட்டு முடக்கினால், இந்த தலைமுறை ஒடுங்கிவிடும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது ஒடுங்காது. தக்க நேரம் பார்த்து பாய்வதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

அரசாங்கம் என்பது ஆள்பவருக்காக அல்ல. அதிகாரம் வந்து விட்டால் அவர்கள் கடவுள்கள் அல்ல. ஏகாதிபத்தியத்தை பார்த்து பயப்படுகிறவர்கள் அல்ல கம்யூனிஸ்டுகள். ஃபிடல் காஸ்ட்ரோ பாதையில் நாம் செல்ல வேண்டுமென்றால் நமது தயக்கங்கள் அனைத்தையும் கைவிட வேண்டும். ஃபிடல் காஸ்ட்ரோவின் வார்த்தைகளை மட்டுமல்ல செயல்களையும் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது” என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CPIM SHANMUGAM
FIDEL CASTRO
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
மாநில செயலாளர் பெ சண்முகம்
FIDEL CASTRO CENTENARY CELEBRATION

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