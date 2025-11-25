ETV Bharat / state

பணம் கறப்பதில் குறியாக இருக்கும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு - மார்க்சிஸ்ட் கட்சி பகிரங்க குற்றச்சாட்டு

பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் நடவடிக்கை தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு தனி விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.

மயிலாப்பூர் சித்திரை குளம், காந்தி சிலை முன் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம்
மயிலாப்பூர் சித்திரை குளம், காந்தி சிலை முன் நடைபெற்ற கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 25, 2025 at 3:28 PM IST

சென்னை: பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் மோசடி செய்தவர்களிடம் பணம் பறிக்கும் நோக்கில் செயல்படுகிறார்கள் என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டி உள்ளது.

‘மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனென்ட் ஃபண்ட்’ நிதி நிறுவனம் மோசடி வழக்கில் முழுமையாக குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய கோரி பாதிக்கப்பட்ட வைப்பீட்டாளர்கள் மயிலாப்பூர் சித்திரை குளம், காந்தி சிலை முன்பு கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பொருளாதாரக் குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினரின் நடவடிக்கை குறித்து கடுமையாக விமர்சித்து பேசினார்.

மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனெண்ட் ஃபண்ட் மோசடி

அவர் அளித்த பேட்டியில், "மயிலாப்பூர் இந்து பெர்மனென்ட் ஃபண்ட்’ நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தவர்கள், ஏற்கனவே இயக்குநர் குழு தலைவராக இருந்த தேவநாதனின் மோசடி நடவடிக்கை காரணமாக மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்புக்கும் ஆளாகி இருக்கிறார்கள்.

மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவரின் மோசடி அம்பலமான பிறகு, ஏறத்தாழ நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் முறையாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். வழக்குப்பதிவு செய்து பத்தாண்டுகள் ஆன பிறகும், இன்றுவரை அந்த வழக்கில் எந்தவித முடிவும் எட்டப்படாமல் பொருளாதார குற்றப்பிரிவும், காவல் துறையினரும் நீதிமன்றத்திலேயே காலம் கடத்துகிறார்கள்.

இதில் முதலீடு செய்த ஏராளமான மூத்த குடிமக்கள், தங்கள் ஓய்வு காலத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கழிக்க சிறுகசிறுக சேர்த்த பணத்தை, ஒற்றை நபர் மோசடி செய்து சென்றிருக்கிறார். அனைத்து புகாரையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல், ஒரு சிலரின் புகாருக்கு மட்டுமே குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது," என்றார்.

மேலும் அவர் கூறும்போது, "நீதிமன்ற நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றாத நிலையில், தேவநாதன் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்தவித நிவாரணமும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை.

தமிழ்நாடு அரசுக்கு கோரிக்கை

பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் இதில் முறையாக விசாரணை நடத்தவில்லை என்பதை தமிழ்நாடு அரசு கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட அனைவரையும் விசாரணையில் அவர்கள் உட்படுத்தவில்லை. மோசடி செய்த நபர்கள் அனைவரையும் விசாரிக்கவில்லை.

எனவே, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் நடவடிக்கை தொடர்பாக, தனி விசாரணைக்கு தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட வேண்டும். ‘மயிலாப்பூர் இந்து பெமனென்ட் ஃபண்ட்’ நிதி நிறுவன மோசடி தொடர்பான வழக்குகளை விரைவாக விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்க, தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இடைக்கால நிவாரணமாக தேவநாதன் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து ஃபண்ட் முதலீடு செய்த அனைவருக்கும் ஒரு பகுதி நிதியை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

'மயிலாப்பூர் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம்
‘மயிலாப்பூர் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பொருளாதார குற்றப்பிரிவின் மெத்தனம்

பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறை சேர்ந்தவர்கள், இதுபோல் புகார்கள் வந்தால் அவர்களுக்கு சாதகமான வாய்ப்பு என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதைவிட, மோசடி செய்த நபர்களிடம் இருந்து எவ்வளவு கறக்க முடியும் என்ற வகையில் தான் அவர்களின் அணுகுமுறை உள்ளது.

அதனால் தான், இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை செய்ய, தனி நீதிமன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். காவல்துறையில் நிறைய பிரிவுகள் உள்ளன. அதில் முதலமைச்சர் தலையிட வேண்டும்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் பொருளாதார குற்றங்கள் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது விசாரணை நடத்துவதில், மிகுந்த மெத்தனத்தோடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் நடந்து கொள்கின்றனர். இதை ஏராளமான வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதை வைத்து புரிந்துகொள்ள முடியும்.

இதையும் படிங்க: இரண்டு குழந்தைகளை தவிக்கவிட்டு பெண் காவலர் எடுத்த விபரீத முடிவு; போலீஸ் தீவிர விசாரணை

ஒருவேளை காவலர்கள் புலனாய்வு குழுக்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்றால், அதற்கு ஏற்ப புலனாய்வு அதிகாரிகள் எண்ணிக்கையை உயர்த்த, தமிழ்நாடு அரசு முன்வர வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நீதியும் நிவாரணமும் எவ்வளவு விரைவாக வழங்க முடியுமோ, அவ்வளவு விரைவாக கிடைக்க செய்ய தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை ஆவண செய்ய வேண்டும்" என்று சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.

