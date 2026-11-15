பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை தவெகவில் இருந்து தொடங்க வேண்டும்: சிபிஐ இளைஞரணி வலியுறுத்தல்

பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை தவெகவில் இருந்து தொடங்க வேண்டும்: சிபிஐ இளைஞரணி வலியுறுத்தல்
"மாற்றம் வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மக்களால் கொண்டு வரப்பட்ட ஆட்சி இது. அப்படிப்பட்ட ஆட்சி கடந்த ஆறு மாத காலமாக என்ன செய்து வருகிறது?"
Published : November 15, 2026 at 8:00 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்கொடுமைகளை தடுக்கும் நடவடிக்கையை தவெக கட்சிக்குள் இருந்தே தொடங்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் இளைஞரணி அமைப்பான அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றத்தின் (AIYF) சென்னை மாவட்ட செயலாளர் திவ்யதர்ஷினி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரிக்கு ஆட்சேபத்துக்குரிய குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்பட்டதாக கூறப்படும் சம்பவத்தை கண்டித்து அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம், தேசிய பெண்கள் மாமன்றம், ஒடுக்கப்பட்டோர் வாழ்வுரிமை இயக்கம் என பல்வேறு இயக்கங்கள் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் இறுதியாக, திவ்யதர்ஷினி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அவர் கூறுகையில், "முதலமைச்சர் விஜய் தனது கட்சியில் நடக்கும் பிரச்சினைகளையோ அல்லது தமிழகத்தில் நடக்கும் பிரச்சனைகளையோ என்றுமே வெளியே வந்து பேசியது கிடையாது.
பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்கொடுமைகளை, தமிழகத்தில் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றால், அதற்கான நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் விஜய் முதலில் தவெக கட்சிக்குள் இருந்துதான் தொடங்க வேண்டும். கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் உரிய விசாரணையை நடத்தி தவறு செய்தவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இது, தவெக ஆட்சியின் மீது எழுந்த முதல் குற்றச்சாட்டு கிடையாது. கடந்த ஆறு மாத காலமாகவே தவெகவினர் மீது தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், பாலியல் ரீதியான குற்றங்களில் தவெகவினரின் பெயரே அடிபட்டு வருகிறது.
|இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை கட்டுவீங்களா? கர்நாடக முதல்வர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு - பி.ஆர்.பாண்டியன் வலியுறுத்தல்
தீபாவளி அன்று நிகழ்ந்த கொலைகளை விட, கடந்த ஆட்சியில் அதிக கொலைகள் நிகழ்ந்தன என ஒரு அமைச்சரே கூறுவது சரியல்ல. ஆட்சியாளர்களின் இந்த மெத்தனமான போக்கினை கண்டித்துதான் எங்களுடைய இந்த போராட்டம் நடைபெறுகிறது. கடந்த 6 மாத காலமாக ஆட்சியில் இருக்கும் தமிழக வெற்றி கழகம், இனியும் கடந்த கால ஆட்சியாளர்கள் மீது பழி சுமத்த முடியாது.
மாற்றம் வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக மக்களால் கொண்டு வரப்பட்ட ஆட்சி இது. அப்படிப்பட்ட ஆட்சி கடந்த ஆறு மாத காலமாக என்ன செய்து வருகிறது?" என திவ்யதர்ஷினி கேள்வியெழுப்பினார்.
முன்னதாக, கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரிக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியதாக தன் மீது எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளை கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.