பாஜக கூட்டணியை வீழ்த்துவதே எங்கள் குறிக்கோள்; திமுக கூட்டணியில் தொடருவோம் - சிபிஐ வீரபாண்டியன்

ஜனநாயக அடிப்படையில் திமுகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

சிபிஐ வீரபாண்டியன்
சிபிஐ வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 16, 2026 at 8:16 PM IST

சென்னை: திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தொடரும் என அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெறும் என இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ள சூழலில், அரசியல் களம் அனல் பறக்க தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் மார்ச் 30 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், அரசியல் கட்சிகள் கூட்டணி, வேட்பாளர் அறிவிப்பில் தீவிரம் காட்ட தொடங்கியுள்ளது.

நாதக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடுகிறது. அதற்கான வேட்பாளர்களையும் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது. அதேபோல, அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ. கூட்டணியில் தொகுதிப்பங்கீடு நடத்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திமுகவும் தொகுதிப்பங்கீடு குழு அமைத்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. என்னதான், தேர்தல் பணிகளை திமுக முதலில் தொடங்கினாலும், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எந்த தொகுதிகள்? எத்தனை தொகுதிகள் என்பது இதுவரை இறுதியாகாமல் உள்ளது.

திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 28 தொகுதிகளும், மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகளும், மனிதநேய மக்கள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சி ஆகிய கட்சிகளுக்கு தலா 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் தொகுதிகள் இறுதியாகவில்லை. அதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்கள் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல, புதிதாக கூட்டணிக்கு வந்த தேமுதிகவிற்கும் எத்தனை இடங்கள் என்பது முடிவாகவில்லை.

இழுபறியில் தொகுதிப்பங்கீடு

ஏனென்றால், கடந்த தேர்தலை விட இந்த பேரவை தேர்தலில் கூடுதல் கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளுக்கும் இடம் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்பதால், ஏற்கனவே கூட்டணியில் நீடித்து வரும் கட்சிகளின் தொகுதிகளை குறைத்துக் கொள்ள திமுக வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால், புதிதாக வந்த கட்சிகளுக்காக ஏற்கனவே இருப்பவர்களை தொகுதிகளை குறைத்து கொள்ள சொல்வது என்ன நியாயம் என கூட்டணியில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் புலம்பி வருகின்றனர்.

இதுபோன்ற சூழலில், நேற்றைய தினம் திமுகவுடன் தொகுதிப்பங்கீடு தொடர்பாக சிபிஐ சார்பில் கட்சி நிர்வாக குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து இன்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டம் பாலன் இல்லத்தில் நடைபெற்றது. மேலும், நாளை நிர்வாகக்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. அதன்பிறகே திமுக உடனான கூட்டணி இறுதி செய்யப்படும் என கூறப்படுகிறது.

கூடுதல் இடங்கள்

இந்நிலையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “ஜனநாயக அடிப்படையில் திமுகவுடன் தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. இன்று கட்சியின் செயற்குழுவில் பேசி உள்ளோம். நாளை எங்கள் கட்சியின் நிர்வாகக்குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.

கட்சியின் அனைத்து அதிகாரங்களும் நிர்வாகக்குழுவிற்கு தான் உள்ளது. அவர்கள் எடுக்கும் முடிவின் அடிப்படையில் தான் கட்சி முடிவெடுக்க முடியும். எங்கள் கட்சியில் தனிப்பட்ட ஒருவருக்கு என யாருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது. அதனையும் திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவிடம் தெரிவிப்போம். கடந்த முறை 6 இடங்களில் போட்டியிட்ட நிலையில், இந்த முறை கூடுதல் இடங்களை கேட்கிறோம்.

இந்த தேர்தலில் அதிக கட்சிகள் சேர்ந்திருப்பதால், ஒரு தொகுதியை குறைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால், எங்கள் தரப்பில் தொடர்ந்து பேசுவோம். கூட்டணியில் உரையாடல் நிகழ்த்துவதற்கான ஜனநாயகம் உள்ளது. எனவே நாங்கள் பேசி முடிவை எட்டுவோம்.

திமுக கூட்டணியே வெல்லும்

பாஜகவை வீழ்த்துவது தான் எங்களுடைய ஒரே குறிக்கோள். பாஜக அதிகாரத்தில் நீடிக்கக்கூடாது. மதச்சார்பின்மைக்கு விரோதமாக உள்ள பாஜக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடாது என்பது தான் எங்களின் கொள்கை முடிவு. அதில் உறுதியாக நின்று, திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் நீடித்து, பாஜக அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணியை தோற்கடிப்போம்.

தமிழ்நாடு அரசின் திட்டங்களால் மக்கள் திமுக கூட்டணிக்கு மீண்டும் வாக்களிக்க தயாராகிவிட்டார்கள். எனவே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜய் மட்டுமல்ல, அவரை போல எத்தனை கட்சிகள் சேர்ந்து வந்தாலும் திமுக கூட்டணியே வெல்லும். மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும்.

பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும்

திமுக ஆட்சியில் அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் அவர்களின் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். அதில் சிலவற்றை நிறைவேற்றாமல் உள்ளனர். அதற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுப்போம். மீண்டும் திமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்த பின்னர், அவர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற பாடுவோம். கொள்கை ரீதியாக பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காகவே திமுக கூட்டணியில் நீடிப்போம். எங்களால் திமுகவிற்கு தொல்லை இருக்காது” எனத் தெரிவித்தார்.

திமுக கூறுவது நியாயம் இல்லை

திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குறித்து சிபிஎம் மாநில தலைவர் சண்முகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, “காங்கிரஸ் தேமுதிகவுக்கு அதிக இடங்களை திமுக கொடுத்துள்ளது. அதேநேரம் எங்களுக்கு கூடுதல் தொகுதிகள் தர முடியாது என்று சொல்வதில் நியாயம் இல்லை. எங்கள் கட்சியின் நிர்வாகக்குழு கூட்டம் நாளை நடைபெறுகிறது. அதில் முடிவெடுத்து தெரிவிப்போம். அதன்பின்னர் திமுக பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்தால் செல்வோம்” எனத் தெரிவித்தார்.

