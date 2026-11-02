தவெக அரசுக்கான ஆதரவு வாபஸா? சிபிஐ வீரபாண்டியன் பதில்
பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்படும் கருத்துகளைச் சம்பந்தப்பட்ட கட்சித் தலைவர்கள் கண்டிக்க வேண்டும் என வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தினார்.
Published : November 2, 2026 at 5:05 PM IST
கோவை: வகுப்புவாதம் மற்றும் கார்ப்பரேட் ஆதரவு நிலைப்பாட்டுக்கு சாதகமாக தமிழக அரசு சென்றால் ஆதரவை வாபஸ் வாங்குவது தொடர்பாக முடிவெடுப்போம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
கோவை பூ மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட அலுவலகலமான ஜீவா இல்லத்தில் வீரபாண்டியன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகளை தடுக்க அரசு தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கூடுதல் போக்சோ நீதிமன்றங்களை ஏற்படுத்தியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது.
மேலும், பில்லூர், சிறுவாணி அணைகளைத் தூர்வாரவும், ஆனைமலை - நல்லாறு திட்டத்தை நிறைவேற்றவும் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை செயல்படுத்த அரசு தீவிரம் காட்ட வேண்டும்.
7 என்.டி.சி. ஆலைகள் நீண்டகாலமாக இயங்காமல் இருப்பதால் பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிலுவைச் சம்பளம், போனஸ் உள்ளிட்ட பணப் பலன்களைப் பெற்றுத் தர வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அரசை விமர்சிப்பவர்களை கைது செய்வது ஜனநாயகத்திற்கு உகந்ததல்ல. கருத்துச் சுதந்திரம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். தமிழக அரசு கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் நலன்களுக்கு ஆதரவான அரசாக மாறக்கூடாது. மதச்சார்பின்மையைக் கடைப்பிடிப்பதுடன் எளிய மக்களின் நலனுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் விவகாரத்தில் நடைபெறும் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்டி கேள்வி எழுப்ப வேண்டும்.
உணவுப் பொருட்களின் விலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்தவும், பண்டிகை காலங்களில் பேருந்துக் கட்டணங்கள் தொடர்பாகக் கவனம் செலுத்தவும் அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ரேசன் கடைகளில் ஊழியர் பற்றாக்குறையைப் போக்கி, பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டும். தனியார் மருத்துவமனைகளை அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும்" என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "மதத்தின் அடிப்படையில் சிறைக் கைதிகளைப் பாகுபடுத்தக் கூடாது. அனைத்து மதத்தினரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும். இடதுசாரிக் கட்சிகள் சார்பில் தமிழக நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகள் அடங்கிய பிரகடனம் வெளியிடப்பட உள்ளோம். மார்ச் மாதம் திருச்சியில் உழைக்கும் மக்களைத் திரட்டி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்–லெனினிஸ்ட்) ஆகிய கட்சிகள் இணைந்து மாபெரும் பேரணி நடத்த உள்ளோம். உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதும் எங்களது முடிவைத் தெரிவிப்போம்.
எங்களது விமர்சனங்கள் மக்கள் நலனை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அதற்காக ஆட்சிக்கு அளித்த ஆதரவை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டிய அவசியமில்லை. அதே நேரத்தில் வகுப்புவாத அல்லது கார்ப்பரேட் ஆதரவு நிலைப்பாடு ஏற்பட்டால் ஆதரவைத் திரும்பப் பெறுவது குறித்து பரிசீலிக்கலாம்.
பெண்களை இழிவுபடுத்தும் வகையில் சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்படும் கருத்துகளைச் சம்பந்தப்பட்ட கட்சித் தலைவர்கள் கண்டிக்க வேண்டும்" என்றும் வீரபாண்டியன் கேட்டுக் கொண்டார்.