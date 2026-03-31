உழைப்பாளி மக்களின் உரிமைப் போரில் சமரசம் காட்ட மாட்டோம் - சிபிஐ வீரபாண்டியன்

விஜய் ஒரு பொருட்டல்ல என்று நாங்கள் கடந்து செல்ல மாட்டோம், ஜனநாயகத்தில் சுயேட்சையாக நின்றாலும் கூட மதிப்போம் என சிபிஐ வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்
Published : March 31, 2026 at 6:58 PM IST

சென்னை: உழைப்பாளி மக்களின் உரிமைப் போரில் கம்யூனிஸ்டுகள் சமரசம் காட்ட மாட்டார்கள் என சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள சூழலில், அரசியல் கட்சிகள் வேட்பாளர்களை அறிவித்து, தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாலன் இல்லத்தில் வைத்து, 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் வழக்கமாக வந்துபோகும் தேர்தல் இல்லை. ஒரு கட்சி தேர்தலில் வெல்வது, தோல்வியடைவது என்பது இயல்பு. ஆனால், ஜனநாயகம் தோற்றுவிடக்கூடாது. உ.பிரதேசத்தில் ஜனநாயகத்தின் குரல் வளையை பாஜக நெறித்துள்ளது. உலகில் எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு, மதச்சார்பின்மையை சிதைக்கிறது பாஜக. அதனால் தான் தமிழகம் வெல்லும் என்ற முழக்கத்தை முதலமைச்சர் வைத்துள்ளார்.

ஒன்றிய அரசின் அதிகார குவியலுக்கு எதிராக நடைபெறும் தேர்தல் இது. இதில் பாஜகவையும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளையும் தோற்கடிக்க வேண்டும். அதேசமயம் திமுக தலைமையிலான எங்கள் கூட்டணி மிகவும் வலுவாக உள்ளது. அரசின் திட்டங்களும் வலுவாக உள்ளது. எனவே, நாங்கள் வெல்வோம்.

அதுமட்டுமின்றி, திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கையும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. திமுக கூட்டணி வெல்லும். தமிழக மக்கள் மத அடிப்படை வாதத்தை ஏற்க மாட்டார்கள். குறிப்பாக, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில், மதுரை மக்கள் பாஜகவுக்கு நல்ல பாடத்தை புகட்டியுள்ளார்கள். எந்த சூழலிலும் மதவாதத்தை ஏற்க மாட்டோம்" என்றார்.

கடந்த முறை சிபிஐ முன்வைத்த கோரிக்கைகள் எவை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என நிரூபர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “தமிழகம் வெல்லும் என்ற முழக்கத்தில் ஜனநாயக விழுமியங்களைக் காக்கும் காரணிகள் உள்ளது. இது ஜனநாயக போர். உழைப்பாளி மக்களுடன் நாங்கள் இருக்கிறோம். எப்போதும் அவர்களுடன் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிற்கும்.

ஏற்கனவே, உழைப்பாளி மக்கள் போராட்டங்கள் நிறைய நடந்துள்ளது. நாளை மறுநாள் கூட உழைப்பாளி மக்களுக்காக, அவர்கள் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தி போராட்டம் நடத்தவுள்ளோம். கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால், அடுத்தகட்ட போராட்டத்தில் இறங்குவோம். உழைப்பாளி மக்களை கடந்து செல்லும் காரணிகளை எங்களால் ஏற்க முடியாது. எப்போதும் உழைப்பாளி மக்களின் உரிமைப் போரில் கம்யூனிஸ்டுகள் சமரசத்தை கொண்டு வராது” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “சிபிஐ, சிபிஐஎம் எல்லாம் செங்கொடி தான், ஒரே கொள்கைதான். எங்களுக்குள் பிரிவினை கொண்டு வர வேண்டாம். சிறுபான்மை மக்களுக்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம், பெரும்பான்மை மக்கள் அவர்களை அரவணைத்துள்ளார்கள். ஆர்எஸ்எஸ்-பாஜகவினர் இதை உடைக்கவும், சிதைக்கவும் முடியாது. அந்த பாடத்தை தமிழ் மண்ணிலிருந்து கற்பிப்போம்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: நடிகர் என்பதால் விஜய்க்கு கூட்டம் வருகிறது: சிபிஎம் சண்முகம்

விஜய் தொடர்பாக பேசிய அவர், "எங்களிடம் அரசியலும், கருத்தியலும் உள்ளது. எனவே, விஜய் மட்டுமல்ல, அதிமுக-பாஜக கூட்டணியையும் முறியடிப்போம். அதேசமயம் விஜய் ஒரு பொருட்டல்ல என்று நாங்கள் கடந்து செல்ல மாட்டோம். ஜனநாயகத்தில் சுயேட்சையாக நின்றாலும் கூட மதிப்போம். எங்கள் கூட்டணி கொள்கை கூட்டணி. மிரட்டியவர்கள், மிரண்டு போனவர்களால் ஏற்பட்ட கூட்டணி அல்ல” எனத் தெரிவித்தார்.

