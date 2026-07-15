கிருஷ்ணகிரி மண்ணிலிருந்து கம்யூனிஸ்ட் அமைச்சர் உருவாகும் காலம் நெருங்கிவிட்டது | சஸ்பென்ஸ் வைக்கும் மு.வீரபாண்டியன்
சூழல் ஏற்பட்டால் இடதுசாரிகளுடன் இணைந்து உள்ளாட்சித் தேர்தலை தனித்து சந்திப்போம் என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 15, 2026 at 3:21 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மண்ணில் இருந்து கம்யூனிஸ்ட் தோழர் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்கும் காலம் நெருங்கிவிட்டது என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூர் மாநகர பேருந்து நிலையம் முன்பிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் மேகதாது அணைக்கட்ட கூடாது என்றும், காவிரி நதி நீரை திறந்துவிட வேண்டுமென வலியுறுத்தியும் கர்நாடக மாநிலம் மேகதாது அணையை நோக்கி நடைப்பயணம் நடைபெற்றது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட செயலாளரும், தளி தொகுதி எம்எல்ஏவுமான டி.இராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடந்த நடைப்பயணத்தில் சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் பங்கேற்று உறையாற்றினார்.
பேருந்து நிலையம் முன்பு துவங்கி கர்நாடகா நோக்கி சென்ற நூற்றுக்கணக்கான இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரை, போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதனையடுத்து, போராட்டம் முடித்துக்கொள்ளப்பட்டது.
முன்னதாக, செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியனிடம், தமிழக அமைச்சரவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடம்பெறுமா என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அதற்கான சூழல் தற்போது கனிந்து வருகிறது. தற்போதைய அரசியல் சூழலில் இந்த கிருஷ்ணகிரி மண்ணில் இருந்து கூட கம்யூனிஸ்ட் தோழர் அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்கும் காலம் நெருங்கிவிட்டது. விரைவில் தொண்டர்கள் மற்றும் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேகதாது அணை விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “மேகதாதுவில் கர்நாடகா அரசு அணைக் கட்டக்கூடாது. மேகதாதுவில் அணை என்பது இரு மாநில மக்களின் ஒற்றுமையை கேள்விக்குள்ளாக்கும். இந்தியாவின் ஒருமைப்பாட்டை கேள்விக்குள்ளாகும். நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை கர்நாடகா அரசு மதித்து நடக்க வேண்டும்.
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தமிழக மக்களின் உணர்வுகளை கர்நாடகா அரசு மதிக்க வேண்டும். கர்நாடகா நீர்பிடிப்பு மாநிலம், தமிழகம் நீருக்காக ஏங்கும் மாநிலம்” எனத் தெரிவித்தார். மேலும், நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி கர்நாடகா நீரை திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
சூழல் ஏற்பட்டால் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடுவோம் என பேசிய அவர், “உள்ளாட்சி தேர்தலில் சிபிஐ, சிபிஎம், லெனினிஸ்ட் ஆகிய மூன்று இடதுசாரிகள் இணைந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பை உருவாக்கி உள்ளோம். இது தேர்தலுக்காக அல்ல, மக்களின் உரிமைகளுக்காக நாட்டை இடதுசாரிகள் பக்கம் திருப்ப எடுக்கப்பட்ட முடிவு.
தேவை ஏற்ப்பட்டால் கம்யூனிஸ்ட்டுகள் இணைந்து தேர்தலை சந்திப்போம். பல லட்சம் வாக்குகளை பெறுவோம் சூழல் இருந்தால் தனித்து போட்டியிடுவோம்” எனத் தெரிவித்தார்.