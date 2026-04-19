தனிநபர் விமர்சனத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னெடுப்பது கண்ணியம் அல்ல: சிபிஐ வீரபாண்டியன் கண்டனம்
அதிமுக, பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் தமிழர் பண்பாட்டினை மீட்டெடுப்போம் என்று கூறும் அமித் ஷா, கீழடி அகழ்வாய்வு நடத்துவதை ஏன் தடுக்கிறார் என்று சிபிஐ வீரபாண்டியன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : April 19, 2026 at 8:05 PM IST
விழுப்புரம்: தனிநபர் அரசியலை எடப்பாடி பழனிசாமி முன்வைப்பது கண்ணியமான அரசியல் இல்லை என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சிபிஐ) மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
விழுப்புரம் சிபிஐ அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற கூட்டணிக்கு தமிழகத்தில் வெற்றி அலை வீசி வந்தது. இந்த அலை நாடாளுமன்றத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தோல்விற்கு பிறகு வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது.
33 சதவிகித இடஒதுக்கீடு என்பது பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆதரிக்கிறது. எப்போதுமே பெண்கள் அரசு அதிகாரத்திற்கு வரவேண்டும் என்ற கொள்கையுடன் இணைந்து பயணித்து வருகிறோம். குறிப்பாக, பெண்களுக்கு 50 சதவிகிதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்க ஆதரவு தரும் முதல் இயக்கமாக நாங்கள் இருப்போம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் யார் வரவேண்டும், யார் வரக்கூடாதென மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள். அமைதியாக இருக்கிற தமிழ் மண்ணில், பதற்ற அரசியலை மேற்கொள்ள பாஜக விரும்புகிறது. பாஜகவுடன் இணைந்ததால் அதிமுகவிற்கான இயல்பான வாக்கை அந்த கட்சி இழந்து வருகிறது.
அதிமுக, பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்றால் தமிழர் பண்பாட்டினை மீட்டெடுப்போம் என்று கூறும் அமித்ஷா ஏன் கீழடி அகழ்வாய்வு நடத்துவதை தடுக்கிறார். தமிழ் கலாச்சாரங்களை கெடுத்து விட்டு பிறகு அவர் வந்து மீட்டெடுப்போம் என்று கூறுவது ஏன்? தேவையில்லாத கதைகளை பேசுவதை விட பாஜக தமிழக நலனுக்காக எதையாவது செய்யலாம்.
அதிமுவை தற்போது பாஜக முழுமையாக கைப்பற்றிவிட்டதால் அது தனது இயல்பில் இருந்து வேறு பாதையில் பயணித்து வருகிறது. பாஜகவின் கரம் அதிமுகவை வெற்றிபெற விட மாட்டார்கள். எடப்பாடி பழனிசாமி 20 இடங்களில் கூட வெற்றிபெற மாட்டார்" என்றார்.
திமுக ஆட்சி தொடர்பாக அன்புமணியின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த அவர், "பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும்போது திமுக ஆட்சி நல்லாட்சியாக உள்ளது. அன்புமணி சொல்வது போல் சென்னை கொலை நகரம் இல்லை, எங்கு பார்த்தாலும் பாலியல் தொல்லை இல்லை, இருண்ட ஆட்சி என்று அவர் சொல்வதை ஏற்க முடியாது. உத்தரபிரதேசம், பீகாரை பார்த்து இந்த வார்த்தையை அவர் கூறியிருக்க வேண்டும்" என்றார்.
மத்திய அரசு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மத்திய அரசு தேர்தல் ஆணையம் முதல் அனைத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டில் வைக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறது. மத்திய அரசின் எதேச்சதிகார முயற்சிக்கு மக்கள் வாக்குகள் மூலம் பதிலளிப்பார்கள்" என்றார்.