'ஆட்சியில் பங்கு என்பது எங்கள் கொள்கை முடிவல்ல' - சிபிஐ வீரபாண்டியன்
காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு கேட்கிறது என்றால், அது அவரவர் உரிமை என சிபிஐ வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : February 11, 2026 at 8:31 PM IST
சென்னை: ஆட்சியில் பங்கு என்பது எங்கள் கொள்கை முடிவல்ல; அதேசமயம் கூடுதல் இடங்களை கேட்டு பெறுவோம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
சிங்காரவேலரின் 80-வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு, தி.நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் சிங்காரவேலர் உருவப்படத்திற்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் கூட்டணி குறித்து பேசிய அவர், “நேற்று கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில நிர்வாகக் குழு கூடியது. அதில், சாத்தியமான இடங்களை கண்டறிந்து, மாநில தலைமைக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளோம். அதேபோல, எந்தெந்த இடங்களில் போட்டி என்பதையும் விரைவில் முடிவு செய்து திமுக தலைவர்களோடு உரையாடுவோம்.
மேலும், சிபிஐ தேசிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர் மூர்த்தி ஒருங்கிணைப்பில், சந்தானம், வகிதா நிஜாம், ரவீந்திரநாத், செல்வராஜ், லெனின், மோகன்குமார், மாசிலாமணி, பாஸ்கர் ஆகிய 9 பேர் கொண்ட தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைமையிலான எங்களது கூட்டணியில் ஜனநாயகம் நிலவுகிறது. பேசி உரையாட அங்கு இடம் உண்டு, பகுத்தறிவாதிகள் உள்ள கூட்டணி.
நாங்கள் அனைவரும் கொள்கை கூட்டணி. பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கு அனைவரும் உறுதியாக உள்ளோம். எத்தனை ஏற்ற இறக்கக் கருத்துக்கள் இருந்தாலும், அது எங்கள் கூட்டணியை பாதிக்காது. எங்கள் கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. கொள்கை பலம் கொண்ட கூட்டணி எங்கள் கூட்டணி. அதேசமயம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆட்சியில் பங்கு என எந்த கொள்கை முடிவையும் எடுக்கவில்லை. மக்கள் மற்றும் தேசத்தின் நலனே எங்கள் கொள்கை.
ஜனநாயகத்திற்கு பேராபத்தான பாஜகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது இலக்கு. அதற்காகத்தான் திமுகவில் சேர்ந்துள்ளோம். கூட்டணியில் பங்கு என்ற கொள்கை முடிவில் நாங்கள் இல்லை. ஆனால், சில இடங்களை கேட்டு பெறலாம் என்ற முடிவில் உள்ளோம். குறிப்பாக, இரட்டை இலக்கங்களை கேட்டுப் பெற்று, போட்டியிட வேண்டும் என்ற சிந்தனை தான் எங்களுக்கு உள்ளது. முதல் இலக்கு பாஜகவை வீழ்த்துவது, அடுத்த இலக்கு அதிக இடங்களை கேட்டு போட்டியிடுவது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு கேட்பது அவரவர் ஜனநாயகம், அவரவர் உரிமை” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “மத்திய அரசின் பட்ஜெட் முதலாளிகளுக்கான பட்ஜெட். அதில் ஏழை எளிய மக்களுக்காக எதுவும் இல்லை. நாட்டில் வரலாறு காணாத வேலையில்லா திண்டாட்டம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. அதுகுறித்து பட்ஜெட்டில் இடம் பெறவில்லை. ஆனால், பாஜகவை ஆதரிக்கும் பீகார், ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு கேட்காமலேயே நிதி அளிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுகிறது.
மேலும், நக்சலைட்டுகளை கொன்றோம் என உள்துறை அமைச்சர் பட்டியலிடுகிறார். வாழ்வின் கோரிக்கையில் எழும் நக்சல் பயங்கரவாதம் அல்ல. அதை தீர்வு மொழியில் தான் தீர்க்க வேண்டுமே தவிர, ராணுவ மொழியில் அல்ல. நம்மூரில் பிறந்த ஏழை எளியவர்களை கொன்றுவிட்டு, அதனை சாதனையாக கூறுகிறார் உள்துறை அமைச்சர். அதேபோல, கார்ல் மார்க்ஸ்-க்கு சிலை தேவையா? என தமிழிசை கேட்கிறார். ஆனால், தமிழகத்தில் மார்க்ஸ் சிலை நிறுவப்பட்டது நல்ல முயற்சி” என்றார்.