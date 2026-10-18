வருசநாடு, மேகமலை மக்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு அரசு இருக்க வேண்டும் - சிபிஐ வீரபாண்டியன்
சட்டங்களும், நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளும் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காகவே தவிர, மக்களை அவர்களின் பூர்வீக வாழ்விடங்களில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி நெருக்கடி தருவதற்காக அல்ல என வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 18, 2026 at 4:15 PM IST
தேனி: வருசநாடு, மேகமலை மலைக்கிராம மக்களுக்கு ஆதரவாக தமிழ்நாடு அரசும், முதலமைச்சரும் இருக்க வேண்டும் என சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
தேனி மாவட்டத்தில் ஆண்டிபட்டி தாலுகாவிற்குட்பட்ட கடமலை ஒன்றியத்தில் உள்ள வருசநாடு, தும்மக்குண்டு, மேகமலை உள்ளிட்ட 9 ஊராட்சிகளுக்குட்பட்ட 98 மலை கிராமங்களில் வசிக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேகமலை புலிகள் காப்பகத்தை காரணம்காட்டி அங்கிருந்து வெளியேற்ற உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதனால் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட வருசநாடு, மேகமலை மலைக்கிராம மக்கள் கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ந்து போராடி வருகின்ரனர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், பல்வேறு அமைப்பினரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக மேகமலை வருஷநாடு மலைக் கிராம மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் இன்று வருசநாட்டில் மகா பஞ்சாயத்து என்ற பெயரில் உள்ளரங்கு கூட்டம் நடந்தது.
இதில் இந்திய கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன், விவசாயிகள் சங்கம் மாநில செயலாளர் மாசிலாமணி ஆகியோர் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினர்.
முன்னதாக நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் காடு, மலை, கடல் சார்ந்த பகுதிகள் மற்றும் தொன்மை நிலங்களில் பல தலைமுறைகளாக வாழ்ந்து வருபவர் பழங்குடியினர். அடித்தட்டு மக்களின் குடியுரிமையையும், வாழ்வுரிமையையும் அரசாணைகள் அல்லது நீதிமன்ற தீர்ப்புகளைக் காட்டி பறிக்கக்கூடாது.
சட்டங்களும் நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளும் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காகவே தவிர, மக்களை அவர்களின் பூர்வீக வாழ்விடங்களில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி நெருக்கடி தருவதற்காக அல்ல. இயற்கையையும், காடுகளையும் நாடு கடந்த நிறுவனங்கள்தான் கனிம வளங்களுக்காக சூறையாடுகின்றனவே அன்றி, காடு சார்ந்த மக்கள் அதைச் செய்வதில்லை.
இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்ந்து காடுகளைப் பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு சேர்ப்பது அந்த மக்களே. மேகமலை மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் தமிழக அரசு உரிய சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பக்கம் நின்று அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட தமிழக முதல்வர் இதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்றார்.