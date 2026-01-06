கூட்டணியில் கூடுதல் தொகுதிகளை கேட்போம்... வீரபாண்டியன் பேட்டி
1000 அமித்ஷாகள், 1000 மோடிகள் வந்தாலும் திமுக கூட்டணியை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
Published : January 6, 2026 at 4:30 PM IST
மயிலாடுதுறை: திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில், கூடுதல் இடங்கள் கேட்போம். ஆனால் ஆட்சியில் பங்கு கேட்க மாட்டோம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.
ஜனவரி 3 ஆம் தேதி வெனிசுலா நாட்டின் மீது அதிரடி தாக்குதல் நடத்திய அமெரிக்கா, அந்நாட்டின் அதிபர் நிகோலஸ் மதுரோ மற்றும் அவரது மனைவியை சிறை பிடித்தனர். தொடர்ந்து, நிகோலஸ் மதுரோவை வெனிசுலாவில் இருந்து நாடு கடத்தி, நியூயார்க்கில் உள்ள ஆர்.புரோக்லின் சிறைச்சாலையில் அடைத்துள்ளனர். இச்சம்பவத்திற்கு உலகம் முழுவதும் இருந்து கண்டங்கள் எழுந்துள்ளன.
இந்த நிலையில், வெனிசுலா அதிபரைக் கைது செய்த அமெரிக்காவை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் மயிலாடுதுறையில் இன்று ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “வெனிசுலா நாட்டின் எண்ணெய் வளத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக, அமெரிக்கா அந்நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தி, அதிபரை கைது செய்துள்ளது. இது மிகப் பெரிய ‘ஜனநாயக படுகொலை’. இதனை இந்தியாவும் கண்டு கொள்ளாமல், கவலைப்படுவதாக தெரிவித்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது.
மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடான இந்தியாவின் பிரதமர் “தன்னை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும்” என்று அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பேசியது கண்டிக்கத்தக்கது. இது குறித்து இந்தியா தனது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். பிரதமர் மோடி இதையெல்லாம் கண்டுகொள்ளாமல் கடந்து செல்வது என்பது தவறான ஒன்று” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: கரூர் சம்பவம்: விசாரணைக்கு நேரில் ஆஜராக விஜய்க்கு சிபிஐ சம்மன்
மேலும் பேசிய அவர், “திருச்சியில் பாஜக சார்பில் கொண்டாடப்பட்ட பொங்கல் விழா ஒரு கார்ப்பரேட் விழாவாகவே அமைந்திருந்தது. ஒடிசாவில் தமிழர்கள் பற்றி இழிவாகப் பேசிய அமித் ஷா, தேர்தலுக்காக தமிழர் விழாவில் பங்கேற்கிறார். அதில், தமிழர்கள் குறித்து தவறாகப் பேசியதற்கு ஒரு வருத்தம் கூட தெரிவிக்கவில்லை.
தமிழ்நாட்டில் திமுக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. 1000 அமித் ஷா-க்கள், 1000 மோடி-க்கள் வந்தாலும் எங்கள் கூட்டணியை தோற்கடிக்க முடியாது. தமிழக மக்கள் பிரிவினைவாத கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க மாட்டார்கள்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது, திமுக கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகளைக் கேட்போம். இதற்கு எங்களுக்கு தார்மீக உரிமை உள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு கேட்க மாட்டோம். அதே போல, நடிகர் விஜய்க்கு கூடும் கூட்டம் ஒருபோதும் வாக்குகளாக மாறாது” என்றும் வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.