திமுகவுடன் சுமூகமான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை - சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்
தொகுதி பங்கீடு குறித்து நாளைய தினம் காங்கிரஸ் கட்சியினர் திமுகவுடன் ஆலோசனையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
Published : February 27, 2026 at 3:39 PM IST
சென்னை: திமுகவுடன் சுமூகமான பேச்சுவார்த்தை தொடர்கிறது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி விரைவில் வெளியிடப்படுகிறது. இதனிடையே அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அந்த வகையில், திமுக தனது கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கிட்டு பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கி, நடத்தி வருகிறது. கடந்த பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முதல் இதுவரை இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மதிமுக, மனிதநேய மக்கள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளுடன் முதல் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிந்துள்ளது.
அதனைத்தொடர்ந்து இன்றைய தினம் திமுக இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யம் ஆகிய கட்சிகளுக்கு கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. அதன்படி, இன்றைய தினம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பேச்சுவார்த்தைக் குழு திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீட்டுக்கான ஆலோசனையை நடத்தியது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் தலைமையிலான 4 பேர் அடங்கிய குழு திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டது. அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், “திமுகவோடு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முதற்கட்ட ஆலோசனை சுமூகமான முறையில் நடைபெற்றது.
எண்ணிக்கை தொடர்பான தான் இன்னும் பேச்சுவார்த்தை தொடர்கிறது. ஏற்கனவே கூடுதல் தொகுதி வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறோம். அதற்கான அடுத்த கட்ட ஆலோசனை நடைபெற உள்ளது. மேலும், தொகுதிகள் குறைப்பது தொடர்பாக திமுக பேச்சுவார்த்தை குழு எங்களிடம் எதுவும் பேசவில்லை” என்று தெரிவித்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து இன்று கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியினர் தலைவர் ஈஸ்வரன் தலைமையிலான குழு, திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவுள்ள நிலையில், நாளைய தினம் காங்கிரஸ் கட்சியினர் திமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு தொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.