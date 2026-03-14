ETV Bharat / state

எம்.எல்.ஏ.க்கள் எண்ணிக்கையை வைத்து எங்களை மதிப்பீட வேண்டாம் - சிபிஐ வீரபாண்டியன் ஆவேசம்

அதிக கட்சிகள் சேர்ந்திருப்பதால் தொகுதியின் எண்ணிக்கையை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக முன்மொழிவதாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறினார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 14, 2026 at 8:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை:சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை வைத்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டாம் என அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.

மாமேதை காரல் மார்க்ஸின் 143வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு, சென்னை எழும்பூர் கன்னிமாரா நூலக வளாகத்தில் உள்ள காரல் மார்க்ஸ் சிலைக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில், அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன் தலைமையில் புகழஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது. இதில் ஏராளமான கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது, “திமுகவுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை அதே அளவில் தான் உள்ளது. நாளை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில நிர்வாகக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. எத்தகைய முடிவாக இருந்தாலும், அது கட்சி எடுக்கக்கூடிய முடிவு தான். எங்கள் கட்சியில் தனித்த ஒரு தலைவருக்கு அதிகாரம் இல்லை. தலைவர் சொன்னால் அதைக் கேட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற விதிகள் ஏதுமில்லை.

கட்சி தான் தலைவர், கட்சியின் கமிட்டி தான் முடிவு எடுக்கும். அந்த முடிவை திமுக பேச்சுவார்த்தை குழுவிடம் சொன்னோம். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 6 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டோம். இந்த முறை அதைவிட கூடுதலாக கேட்டுள்ளோம். அதிக கட்சிகள் சேர்ந்திருப்பதால் தொகுதியின் எண்ணிக்கையை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று திமுக முன்மொழிகின்றனர்.

நாங்கள் ஏற்கனவே போட்டியிட்ட இடங்களைக் காட்டிலும் கூடுதலான இடங்கள் வேண்டுமென்று தொடர்ந்து முன்மொழிந்து வருகிறோம். தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது. எங்கள் கூட்டணியில் உரையாடல் செய்வதற்கான ஜனநாயக இடம் உள்ளது. அந்த வகையில் தொடர்ந்து பேசுவோம், முடிவை எட்டுவோம்," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "பாஜகவை வீழ்த்துவது தான் எங்கள் முதல் குறி. தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வீழ்த்தி இந்தியாவிற்கே ஒரு திசை காட்ட வேண்டும். அக்கட்சி அதிகாரத்தில் நீடிக்க கூடாது. எங்கள் கொள்கை முடிவில் உறுதியாக நின்று திமுக தலைமையிலான கூட்டணி, பாஜக அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணியை வீழ்த்தும். எங்கள் எல்லோரையும் ஒரே புள்ளியில் இணைப்பது பாஜக எனும் பேரபாயம். அதை வீழ்த்த வேண்டும் அதற்குத்தான் முன்னுரிமை.

கம்யூனிஸ்ட்களின் அரசியல் வெறும் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற எண்ணிக்கையில் இல்லை. அது உழைக்கும் மக்களின் உரிமைப் போரில் உள்ளது. எனவே சட்டமன்ற உறுப்பினர் எண்ணிக்கையை வைத்து பிற கட்சிகளுடன் ஒப்பிட்டு கேள்விகளை எழுப்புவதை தவிர்க்க விரும்புகிறோம். இடங்களை வைத்து எங்களை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டாம். எங்களுக்குள் நடைபெறுவது இயல்பான பேச்சுவார்த்தை மட்டுமே. ஈரான், அமெரிக்க யுத்தமோ, இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தமோ அல்ல.

'சட்டமன்றங்கள், நாடாளுமன்றத்தில் கம்யூனிஸ்ட்டுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு நல்லது' என்று அமர்த்தியா சென் கூறியுள்ளார். அதை எல்லோரும் உணர்வார்கள் என்று நம்புகிறோம்.

TAGGED:

சிபிஐ மாநில செயலாளர் வீரபாண்டியன்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
TAMILNADU COMMUNIST MLAS
DMK SEAT SHARING
CPI STATE SECRATARY VEERAPANDIAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.