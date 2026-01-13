ETV Bharat / state

அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு முடிவை கண்டித்து ஜன. 23-ல் ஆர்ப்பாட்டம் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டில் ஒரு போதும் மதவாத சக்திகளின் எண்ணம் எடுபடாது என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்தார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் (@Su Venkatesan MP FaceBook)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 13, 2026 at 6:42 PM IST

2 Min Read
சென்னை: அமெரிக்காவின் 500% வரி விதிப்பு முடிவைக் கண்டித்து ஜனவரி 23 ஆம் தேதி மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் அறிவித்துள்ளார்.

ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை கண்டித்து, ஏற்கனவே இந்தியா மீது அமெரிக்கா 50% வரியை விதித்துள்ளது. இதனால், திருப்பூர், கோவை உள்ளிட்ட ஜவுளி தொழில்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்திய தயாரிப்புகளுக்கு 500 சதவீதம் வரை வரி விதிக்கும் மசோதாவுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஒப்புதல் அளித்துள்ள நிலையில், இது அமலுக்கு வந்தால் பெரும் சிக்கல் ஏற்படும், அனைத்து தொழில்களும் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் அந்த கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவோம் என்று கூறிய தமிழ்நாடு அரசுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுகள். அதே போல, இன்னும் ஒரு சில அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அவர்களுடைய கோரிக்கையையும் தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றும் என்று நம்புகிறோம்.

மேலும், நாடு முழுவதும் விலைவாசி உயர்ந்து வருகிறது. அதற்கு ஒன்றிய அரசு தான் பொறுப்பு. மத்திய அரசின் அறிவிப்புகள் இந்தி மற்றும் சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகளில் அதிகம் வருவது வேதனையளிக்கிறது. மேலும் அமெரிக்காவின் வரி விதிப்பு முடிவை கண்டித்து, வரும் 23 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு மற்றும் சென்னையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளன” என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய மு.வீரபாண்டியன், “வெனிசுலா அதிபர் நிக்கோலஸ் மதுரோவை அமெரிக்கா விடுதலை செய்ய வேண்டும். ஐ.நா சபை விதிகள் மீது அமெரிக்க பெரும் தாக்குதல்களை நடத்துகிறது. அதே போல, ஒன்றிய அரசை கண்டித்து பிப்ரவரி 12 ஆம் தேதி நாடு தழுவிய பொது வேலைநிறுத்தம் நடைபெற உள்ளது. இதில் அனைத்து தொழிலாளர்கள் சங்கங்களும் கலந்து கொள்ளவுள்ளன” என்றார்.

தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த மு.வீரபாண்டியன், “பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா மலையேற வேண்டும் என்றால், இமயமலைக்கு சென்று மலை ஏறலாம். அப்படியில்லை என்றால் தமிழ்நாட்டில் முருகனின் படை வீடுகளில் 6 மலைகள் உள்ளன. அதில் ஏதாவது ஒரு மலையில் எச்.ராஜா ஏறலாம். திருப்பரங்குன்றம் மலை ஒற்றுமை மலை, பண்பாட்டு மலை, இதில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி அரசியல் செய்ய நினைக்க வேண்டாம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு போதும் மதவாத சக்திகளின் எண்ணம் எடுபடாது” என மு.வீரபாண்டியன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

