அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுக: மேகதாது அணைக்கு எதிராக சிபிஐ போராட்டம்
தவெக அரசு உடனடியாக அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் விவசாயிகள் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தை கூட்டி, காவிரி பிரச்சனையில் கருத்தொற்றுமையை உருவாக்க வேண்டும் என சிபிஐ வலியுறுத்தியுள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 3:04 PM IST
சென்னை: மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடகத்தில் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒரே குரலாக ஒலிப்பதைப் போல, தமிழகத்திலும் ஒத்த கருத்தை உருவாக்க முதலமைச்சர் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என மத்திய கட்டுப்பாட்டு குழு உறுப்பினர் முத்தரசன் தெரிவித்துள்ளார்.
கர்நாடகாவில் காவிரி குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டுவதை கண்டித்தும், மேகதாது அணை கட்டுவதை ஒன்றிய பாஜக மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்த வலியுறுத்தியும் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள ஆலையம்மன் கோயில் பேருந்து நிலையம் அருகே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் மருத்துவர் ஜி.ஆர். ரவீந்திரநாத் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்துகொண்டு கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
அதில், ஒன்றிய பாஜக அரசு மேகதாதுவில் காவிரியின் குறுக்கே அணைக்கட்ட கர்நாடக அரசிற்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது. அணைக்கட்டும் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு உடனடியாக அனைத்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் விவசாயிகள் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தை கூட்டி, காவிரி பிரச்சனையில் கருத்தொற்றுமையை உருவாக்க வேண்டும்.
நடுவர் மன்றத் தீர்ப்பு படி தற்போது தரவேண்டிய தண்ணீரை கர்நாடக அரசு தரவேண்டும். காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு உத்தரவுப்படி, கர்நாடகம் உடனடியாக காவிரியில் தினசரி வினாடிக்கு 3500 கன அடி வீதம் அடுத்த 15 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விட வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தப்பட்டன.
திருச்சி ஆர்ப்பாட்டம்
அதேபோல், திருச்சியிலும் உறையூர் பகுதியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. மத்திய கட்டுப்பாட்டு குழு உறுப்பினர் முத்தரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், கட்சியினர் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு ஒன்றிய அரசு கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்ட அனுமதிக்ககூடாது, நதி நீர் பகிர்வில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் இறுதி தீர்ப்பை கர்நாடக அரசு மதித்து நடக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின்னர் முத்தரசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, “மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு தமிழ்நாட்டையோ, கேரளாவையோ, புதுச்சேரியையோ அனுமதிக்க கேட்கத் தேவையில்லை என உச்ச நீதிமன்றம் கூறவில்லை என்று மத்திய இணையமைச்சர் தெரிவித்திருப்பது கடுமையான கண்டனத்திற்குரியது. நடுநிலை தவறாமல் செயல்பட வேண்டிய நடுவண் அரசு, ஒரு மாநிலத்திற்கு ஆதரவாகவும் தமிழகத்திற்கு எதிராகவும் செயல்படுகிறது.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, தமிழகத்திற்கு மாதவாரியாக 177 டிஎம்சி தண்ணீரை வழங்க வேண்டும். ஆனால், காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் 4 டிஎம்சி தண்ணீரை உடனடியாகத் திறந்துவிட கோரியதைக்கூட ஏற்க மறுத்து கர்நாடக அரசு அடாவடித்தனமாகப் பேசி வருகிறது. தேசியக்கட்சியான காங்கிரஸ் ஆளும் கர்நாடக மாநிலத்திலிருந்து வரும் இதுபோன்ற பொறுப்பற்ற பதில்கள் கவலையளிக்கிறது.
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தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு 6 லட்சம் ஏக்கரில் நடைபெற வேண்டிய குருவை சாகுபடி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சம்பா சாகுபடி குறித்து பெரும் கேள்விக்குறி எழுந்துள்ளது. மும்முனை மின்சாரம் சரிவர கிடைக்காததாலும், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்ததாலும் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தமிழ்நாடு முழுவதும் குடிநீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியல் செய்யும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
காவிரி விவகாரத்தை தமிழக அரசு ஒரு கட்சியின் பிரச்சனையாகப் பார்க்காமல், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தின் உயிர்நாடிப் பிரச்சினையாக கருத வேண்டும். கர்நாடகத்தில் அனைத்துக் கட்சிகளும் ஒரே குரலாக ஒலிப்பதை போல, தமிழகத்திலும் ஒத்த கருத்தை உருவாக்க முதலமைச்சர் உடனடியாக அனைத்துக் கட்சி மற்றும் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும். மேலும் குருவை சாகுபடி செய்ய முடியாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ள விவசாயிகளுக்குத் தமிழக அரசு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்” என்றார்.