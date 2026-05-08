தவெக ஆட்சி அமைக்க நிபந்தனையற்ற ஆதரவு - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிவிப்பு
திமுக - அதிமுக கூட்டணி என்ற பேச்சுவார்த்தையை ஏற்காத பட்சத்தில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தவெகவிற்கு ஆதரவு அளித்துள்ளது.
Published : May 8, 2026 at 4:38 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைக்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பான கடிதத்தை அந்த கட்சியின் தலைவர்கள் தவெகவின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமாரிடம் வழங்கினர்.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை. 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 118 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலையில், அந்த கட்சி ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் திணறி வந்தது. திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு முதலில் ஆதரவுக் கரம் நீட்டியது. அந்த கட்சிக்கு 5 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
இருப்பினும் 6 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு தவெகவுக்கு தேவைப்பட்டது. இதனையடுத்து அக் கட்சியின் தலைவர்கள் தலா இரு உறுப்பினர்களை கொண்ட விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஆகியோரிடம் ஆதரவு கோரியது.
இது தொடர்பாக அந்த கட்சிகளும் கடந்த 2 நாட்களாக தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வந்தன. இந்த நிலையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில நிர்வாகிகள் கூட்டம் சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, தவெக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சி.டி.ஆர். நிர்மல்குமார் இன்று பிற்பகல் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்திற்கு வந்தார். அப்போது அவரிடம் ஆட்சி அமைக்க தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சித் தலைவர்கள் நிபந்தனையற்ற ஆதரவு தெரிவித்தனர். இது தொடர்பான கடிதத்தை அவர்கள் வழங்கினர்.
ஆட்சி அமைக்க அழைக்குமாறு தவெக தலைவர் விஜய் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஆளுநரை சந்திக்க உள்ள சூழலில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் எண்ணிக்கை 114 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பதற்கான கடிதத்தை வழங்கியது. இன்னும் 4 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படும் சூழலில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியோர் விரைவில் தங்கள் முடிவை தெரிவிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.