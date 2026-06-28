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கர்நாடக அரசியலில் செல்வாக்குப் படைத்தவர் தமிழக அரசின் டெல்லி பிரதிநிதியா? இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கண்டனம்

வெங்கட நாராயணாவின் கேவிஎன் நிறுவனம் விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' படத்தை தயாரித்திருந்தது.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 28, 2026 at 1:33 PM IST

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சென்னை: தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி நியமனத்தை முதலமைச்சர் விஜய் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்தி உள்ளது..

இதுகுறித்து அக்கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு,வீரபாண்டியன் இன்று அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ' தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதியாக, கர்நாடக அரசியல் செல்வாக்குடன், பெங்களூருவை மையமாகக் கொண்டு தொழில் நடத்தி வரும் வெங்கட் கே. நாராயணா நியமனம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த நியமனம் தமிழ்நாட்டில் வாதப்பிரதிவாதத்தை உருவாக்கி, கடுமையான விமர்சனத்துக்கு ஆளாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் அரசியல், பொருளாதார, சமூக நிலைகள் பற்றிய புரிதலிலும், கலை, இலக்கியம், பண்பாட்டு துறைகளிலும் போதிய புரிந்து கொள்ளல் இல்லாத ஒருவர், தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்புப் பிரதிநிதி என்பதை மக்கள் ஏற்கமாட்டார்கள் என்பதை கருத்தில் கொண்டு, அவரது நியமனத்தை மறுபரிசீலனை செய்து, பொருத்தமான பிரதிநிதியை நியமனம் செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசின் முதலமைச்சர் அவர்களை இந்தியக் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு கேட்டுக் கொள்கிறது' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்: எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு

முன்னதாக, தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படுவதாக தமிழக அரசு நேற்று முன்தினம் (ஜுன் 26) அறிவித்தது. இதுதொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்டிருந்த அரசாணையில், 'தமிழ்நாடு அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக கே. வெங்கட நாராயணா நியமிக்கப்படுகிறார். தற்காலிக பதவியான இப்பொறுப்பை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாளில் இருந்து ஓராண்டு காலத்திற்கு வகிப்பார். இப்பணி நியமனத்துக்கான நிபந்தனைகள் தனியாக வெளியிடப்படும்' என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

தமிழக அரசின் இந்த முடிவுக்கு, திமுக எம்.பி. ஆ.ராசா, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர் என்பது குற்றம்சாட்டினார்.

TAGGED:

TVK VS CPI
TN GOVT REPRESENTATIVE IN DELHI
வெங்கட நாராயணா
தமிழக அரசின் சிறப்பு பிரதிநிதி
VENKATA NARAYANA

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