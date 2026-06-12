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தவெக அரசுக்கு எதிராக முதல் போராட்டத்தை அறிவித்தது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

விவசாய பயிர் கடன் தள்ளுபடி உட்பட 5 கோரிக்கைகளை முன் வைத்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளது.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன்
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 11:56 AM IST

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சென்னை: விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்தி ஜூன் 29-ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தவுள்ளதாக இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிவித்துள்ளது.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சிபிஐ) தமிழ்நாடு மாநில நிர்வாகக் குழுக் கூட்டம் 10, 11 தேதிகளில் கோவையில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் நிகழ்கால அரசியல் நிகழ்ச்சி போக்குகள் குறித்தும், தொழிலாளர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் வாழ்க்கை பிரச்சினைகள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு, கட்சியின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இது குறித்து மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய தமிழ்நாடு அரசை வலியுறுத்துவது உட்பட 5 கோரிக்கைகளை முன்நிறுத்தி வரும் 29-ம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்டத் தலைநகர்களில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 5 கோரிக்கைகள்

அதில், “தவெக அரசு அறிவித்த ஐந்து ஏக்கர் வரை நிலமுள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டும் அல்லாமல், அனைத்து விவசாயிகளின் பயிர்க் கடன்களையும் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்து, கடன் சுமையில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டும்.

பெட்ரோல், டீசல், எல்.பி.ஜி ஆகிய எரிபொருள் விலைகளை உடனடியாகக் குறைக்க வேண்டும். எரிபொருட்களின் மீதான கலால் வரி மற்றும் பிற வரிகளை கணிசமாகக் குறைக்க வேண்டும். சமையல் எரிவாயு மானியத்தை முழுமையாக மீட்டெடுத்து விரிவுபடுத்த வேண்டும். எரிபொருள் விலை உயர்வால் ஏற்பட்டுள்ள விலைவாசி உயர்வைக் கட்டுப்படுத்த உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மத்திய அரசு சமீபத்தில் கொண்டு வந்த நான்கு சட்டத் தொகுப்புகளை திரும்பப் பெற வேண்டும். இந்த சட்டத் தொகுப்புகளை தமிழ்நாட்டில் அமலாக்க முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிக்க வேண்டும்.

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மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்திற்கு பதில் விபி கிராம்ஜி என்ற பெயரில் மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய திட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும். மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்புத் திட்டத்தை மேலும் வலுப்படுத்தி, தொடர்ந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்.

தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதியளித்துள்ளவாறு, காண்ட்ராக்ட், அவுட்சோர்ஸ் தொழிலாளர்களை நிரந்தரப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாகத் துவக்க வேண்டும்” ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாநில அளவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

CPI PROTEST AGAINST TN GOVT
AGRICULTURAL CROP LOANS
விவசாய பயிர் கடன் தள்ளுபடி
இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
CPI PROTEST ON JUNE 29

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