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தவெக தலைமையிலான கூட்டணிக் கட்சிகளின் முதல் கூட்டத்தை புறக்கணிக்கும் கம்யூனிஸ்ட்டுகள்; முதல் ஆளாய் கலந்து கொள்ளும் காங்கிரஸ்

மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறுித்து முதலமைச்சரை நாளை காலை 11:30 மணிக்கு சந்தித்து பேசவுள்ளோம் என்று பெ.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சத்தியமூர்த்தி பவனில் தவெக அமைச்சர்கள்
சத்தியமூர்த்தி பவனில் தவெக அமைச்சர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 10:43 PM IST

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சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைமையில் நாளை நடைபெறவுள்ள கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆவோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணிப்பதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் தெரிவித்துள்ளன. அதேசமயம் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளதாக காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள கட்சித் தலைவர்களை சந்திக்கும் நிகழ்ச்சி கோவளத்தில் நாளை (ஜுலை 1) மாலை நடைபெற உள்ளது. கூட்டத்தில் பங்கேற்க வருமாறு தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளும் அமைச்சர்களான ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுன் ஆகியோர் கூட்டணியில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர்களை நேரில் சந்தித்து அழைத்து விடுத்துள்ளனர்.

அந்த வகையில் ஏற்கனவே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவனையும், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் தலைவர் காதர் மொய்தீன் , மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ அவர்களை சந்தித்தும் அவர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில் இன்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்திற்கும், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அலுவலகத்திற்கும் நேரில் வந்து அக்கட்சியின் மாநில செயலாளர்கள் சண்முகம், வீரப்பாண்டியன் ஆகியோரை சந்தித்து கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு அமைாச்சர்கள் நேரில் அழைப்பு விடுத்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயலாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கலந்து ஆலோசித்தனர். இதுகுறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் சண்முகத்திடம் கேட்டபோது, "தவெக அரசுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவளிப்பது தொடரும் என்ற நிலைபாட்டை எடுத்துள்ளோம்.

மேலும் ஆட்சிக்கு தேவையான ஆதரவை அளிப்பதாகவும் கூறியுள்ளோம். மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறுித்து முதலமைச்சரை நாளை காலை 11:30 மணிக்கு சந்தித்து பேசவுள்ளோம்.
அதே நேரத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு நாளை மாலை கொடுக்கும் தேநீர் விருந்தில் கலந்து கொள்வதில்லை எனவும் முடிவெடுத்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.

காங்கிரஸ் பங்கேற்கும்: இதனிடையே, சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஆனந்த், தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் இன்று நேரில் சந்தித்து நாளை நடைபெறும் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனை கூட்டத்திற்கான அழைப்பை விடுத்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர், " தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் நாளை நடைபெறும் தோழமைக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் அழைப்பிதழை வழங்கிவிட்டு சென்றுள்ளனர்.

இந்த கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், இரண்டு அமைச்சர்கள், மூன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்க உள்ளோம். எங்களைப் பொறுத்தவரை இந்த அழைப்பு தோழமைக் கட்சிகளுக்கான அழைப்பு. தமிழக வெற்றிக் கழகம் கொடுத்திருக்கும் அழைப்பை ஏற்று நாளை நடக்கும் தோழமைக் கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறோம்"

TAGGED:

TVK VIJAY
CPI CPM
CONGRESS
தவெக கூட்டம்
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