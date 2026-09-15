மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளின் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு
தவெகவுக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவளித்து வரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் இடைத்தேர்தலில் தனித்துப் போட்டியிடுவது பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
Published : September 15, 2026 at 5:04 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதன்படி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் தாராபுரம் தொகுதியில் லட்சுமணன், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் மதுராந்தகம் தொகுதியில் பி. சுகந்தி ஆகியோர் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களின் சுய விவரங்கள் குறித்து இங்கு காணலாம்.
தாராபுரம் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்
பெயர்: லட்சுமணன்
வயது : 41
பிறந்த இடம்: தாராபுரம்
பிறந்த தேதி: 29.12.1985
படிப்பு: 12 ஆம் வகுப்பு
தொழில்: கட்டட காண்ட்ராக்டர் வேலை
கட்சிப் பொறுப்பு: தாராபுரம் தாலுகா செயலாளர்
கடந்த 20 வருடங்களுக்கு முன்பு தன்னை கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார். தாலுக்கா துணை செயலாளராக 5 வருடம் பணியாற்றி விட்டு, தற்சமயம் தாராபுரம் தாலுகா செயலாளர் பொறுப்பில் பணியாற்றி வருகிறார்.
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மதுராந்தகம் - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளர்
பி.சுகந்தி. சிபிஎம் கட்சியின் மாநிலக் குழு உறுப்பினர், தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியின் மாநில பொதுச் செயலாளராக உள்ளார்.
இதற்கு முன்பு அனைத்திந்திய ஜனநாயக மாதர் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளராக பணியாற்றினார். ஏற்கனவே திருவிக நகர் தொகுதியில் போட்டியிட்டு கணிசமான வாக்குகளைப் பெற்றவர்.
இவரது கணவர் கே.சாமுவேல்ராஜ், கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளார். இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். மூத்த மகள் பத்திரிகையாளராக உள்ளார். இரண்டாவது மகள் டெல்லியில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வருகிறார்.
முன்னதாக, இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு மற்றும் அறிமுகக் கூட்டம் சென்னை, தி.நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலக்குழு அலுவலகமான பி.ஆர். நினைவகத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பெ. சண்முகம், சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன், சிபிஐ(எம்.எல்) லிபரேசன், மாநிலச் செயலாளர் பழ. ஆசைத்தம்பி வேட்பாளர்களை அறிவித்தனர்.
தமிழகத்தில் திருச்சி கிழக்கு, தாராபுரம், மதுராந்தகம், அம்பாசமுத்திரம், விராலிமலை, கரூர், பெருந்துறை ஆகிய 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ளன. இவற்றில், தேர்தல் வழக்குகள் காரணமாக தாராபுரம், மதுராந்தகத்தை தவிர பிற தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்கக் கூடாது என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இந்த இடைத்தேர்தலில் தவெக, திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கமயூனிஸ்ட் ஆகிய கட்சிகள் தனித்தனியாக போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.