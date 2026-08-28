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சிபிசிஎல் இழப்பீடு கோரி பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம் - போர்க்களமான நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்

மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்களை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்து வைத்தனர்.

காவல்துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு
காவல்துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2026 at 9:15 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: சிபிசிஎல் கையகப்படுத்திய நிலங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்கக்கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அப்போது போலீசாருக்கும், பெண்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

நாகை மாவட்டம், திருமருகல் ஒன்றியம், பனங்குடியில் செயல்பட்டு வரும் மத்திய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனமான சிபிசிஎல் (CPCL) ஆலை விரிவாக்கத்திற்காக ரூ.31,500 கோடி மதிப்பீட்டில் 620 ஏக்கர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டன.

இதற்காக நில உரிமையாளர்கள், குத்தகைத்தாரர்கள் மற்றும் விவசாயக் கூலிகள் என மொத்தம் 2,163 குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.5 லட்சம் மறுவாழ்வு மற்றும் மீள்குடியேற்ற இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க முடிவாகி, அதற்கான நிதியை சிபிசிஎல் நிறுவனம், தமிழ்நாடு அரசிடம் ஒப்படைத்தது.

மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம் இதுவரை 1,769 பயனாளிகளுக்கு இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விடுபட்ட 394 பேருக்கு இதுவரை இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்கப்படவில்லை. விடுபட்ட குடும்பங்களுக்கும் உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வலியுறுத்தியும், தங்களையும் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டுமென உத்தமசோழபுரம், பனங்குடி, நரிமணம், கோபுராஜபுரம் உள்ளிட்டப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகள் இன்று (ஆக.28) நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

காவல்துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு
காவல்துறையினருக்கும், பொதுமக்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு (ETV Bharat Tamil Nadu)

போராட்டக்காரர்களைக் கலைந்துச் செல்லுமாறு காவல்துறையினர் எச்சரித்த நிலையில், அவர்கள் தொடர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டதால் இருதரப்பினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் முற்றியது. இதையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் வலுக்கட்டாயமாக கைது செய்ய முயன்றபோது கடுமையான தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.

அப்போது, போலீசார் பெண்களையும், குழந்தைகளையும் கீழே தள்ளிவிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீசார் தாக்கியதில் பெண் ஒருவருக்கு கையில் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தத்துடன், பெண் காவலர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். மேலும்,போராட்டத்தை ஒருங்கிணைத்த விவசாயிகளை கைது செய்து ஏற்றிச் சென்ற போலீஸ் வாகனத்தை பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் தரையில் அமர்ந்து தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம்
ஆட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதையடுத்து, போலீசார் போராட்டக்காரர்களைக் குண்டுக்கட்டாக அப்புறப்படுத்தி வாகனத்தை இயக்க முயன்றதால் அங்கு பெரும் பதற்றம் நிலவியது. காவல்துறையினரின் இந்த நடவடிக்கையைக் கண்டித்துப் பெண்கள் சாலையில் அமர்ந்து சாலை மறியலிலும் ஈடுபட்டனர்.

இதைத் தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கேழ்கர் சுப்ரமணிய பாலச்சந்திரா, போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண்களிடம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்களை காவல்துறையினர் கைது செய்து தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைத்தனர்.

விவசாயிகளின் போராட்டத்தால் நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகமே போராட்டக் களமாக மாறியது.

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TAGGED:

சிபிசிஎல் இழப்பீடு
நாகை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம்
பெண்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு
NAGAPATTINAM DISTRICT COLLECTORATE
CPCL COMPENSATION

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