மூன்றாவது தமிழன்... முதல் கூட்டத்தொடர் - சவாலை சமாளிப்பாரா சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்?
தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூன்றாவது குடியரசு துணைத் தலைவர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், மாநிலங்களவையில் உள்ள மூத்த உறுப்பினர்களை எப்படி கையாள போகிறார்? தமிழக எம்பிக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்பாரா? போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
Published : December 1, 2025 at 8:20 PM IST
புதுடெல்லி: மாநிலங்களவையில் தமிழகம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை குடியரசு துணைத் தலைவரும், மாநிலங்களவை தலைவருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் எப்படி கையாள போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகம் எழுந்துள்ளது.
நாட்டின் உயர்ந்த பதவிகளில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களின் பங்களிப்பு என்பது பன்னெடு காலமாக இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில் குடியரசு தலைவர், குடியரசு துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தொடந்து தங்களது பங்களிப்பை செலுத்தி வருகிறார்கள். அந்த வகையில் புதிதாக குடியரசு துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இன்று அவைத் தலைவராக தனது முதல் மாநிலங்களவை கூட்டத் தொடரை நடத்தினார்.
எஸ்ஐஆர், கோவை, மதுரை மெட்ரோ திட்ட விவகாரம், தமிழகத்திற்கான நிதி பங்கீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளை இந்த கூட்டத் தொடரில் எழுப்ப தமிழக எம்பிக்கள் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அத்தகைய விவகாரங்களில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் எந்த மாதிரியான நிலைப்பாட்டை எடுப்பார்? தமிழக எம்பிக்களின் கோரிக்கை ஏற்று விவாதங்களை முன்னெடுக்க அனுமதி வழங்குவரா? அல்லது எம்பிக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்க மறுப்பாரா? போன்ற பல்வேறு கேள்விகள் தற்போது எழுந்துள்ளன.
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கட்சி தலைவர்களிடம் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு நல்ல நட்பு இருப்பதால், தமிழக எம்பிக்களிடம் பெரிய போராட்டம் எதுமின்றி அவையை எளிதாக வழி நடத்த வாய்ப்புள்ளது என்று ஒருசாராரும், குடியரசு துணைத் தலைவராகவே இருந்தாலும், முன்னாள் பாஜககாரர் என்ற அடிப்படையில் அவருக்கு அழுத்தம் கொடுத்து பாஜகவை நெருக்கடிக்கு உள்ளாக்க திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் முயலும் என்று ஒரு தரப்பும் தங்களது கருத்துக்களை முன் வைக்கிறார்கள்.
மிக நீண்ட அரசியல் அனுபவத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்ற அடிப்படையில், தமிழகம் சார்ந்த அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தனது அரசியல் அனுபவத்தால் சிபிஆர் எளிதாக கடந்து செல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகமாகவே உள்ளது. வரும் 19-ந் தேதி வரை கூட்டத் தொடர் நடைபெறவுள்ள நிலையில், மாநிலங்களவை தலைவராக சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் முத்திரை பதிப்பாரா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
துணை குடியரசுத் தலைவராக தமிழர்கள்
நாடு சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு முதன்முறையாக 1952 ஆம் ஆண்டு குடியரசு தலைவர் மற்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில், நாட்டின் முதல் குடியரசுத் தலைவராக டாக்டர் ராஜேந்திர் பிரசாத்தும், குடியரசு துணைத் தலைவராக தமிழகத்தை சேர்ந்த சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து 1957 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனை குடியரசு தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க அப்போதைய பிரதமர் நேரு விரும்பினார். ஆனால், குடியரசு தலைவராக இருந்த ராஜேந்திர பிரசாத் மீண்டும் அதே பதவியில் தொடர ஆர்வம் காட்டியதால், இரண்டாவது முறையாக குடியரசு துணைத் தலைவராக சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து 1962-ல் நடைபெற்ற குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட்ட ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றார்.
இதைத் தொடர்ந்து 1987-ல் நடைபெற்ற குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஆர்.வெங்கட்ராமன் போட்டியிட்டு வென்றார். தொடர்ந்து 1992-ல் அவர் குடியரசு தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்ற அவர், ஐந்து ஆண்டுகள் குடியரசு தலைவராக பணியாற்றினார்.
