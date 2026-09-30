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திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதியின் வெற்றிக்கு எதிரான தவெக வேட்பாளரின் மனு நிராகரிப்பு- சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

தவெக வேட்பாளரின் மனுவை நிராகரிக்கக் கோரி திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதி தாக்கல் செய்த மனுவை ஏற்று, நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2026 at 4:18 PM IST

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சென்னை: திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதி திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் சிந்தாமணி தாக்கல் செய்திருந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.ரகுபதி 1,492 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, தவெக வேட்பாளர் சி.சிந்தாமணி, தொகுதி வாக்காளர் பொன்.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

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இவர்களில், பொன்.பன்னீர்செல்வம் நேரில் ஆஜராகி தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்யாமல், வழக்கறிஞர் மூலமாக மனுவை தாக்கல் செய்திருந்ததால், அந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல எனக் கூறி, அந்த வழக்கை நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் ஏற்கனவே தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து, தவெக வேட்பாளர் சிந்தாமணியின் தேர்தல் வழக்கை நீதிபதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டார். அப்போது அவருடைய மனுவை நிராகரிக்கக் கோரி திமுக எம்எல்ஏ ரகுபதி மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், ரகுபதியின் மனுவை ஏற்றுக் கொண்டு, தவெக வேட்பாளர் சிந்தாமணியின் தேர்தல் வழக்கை நிராகரித்து இன்று உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

RAGUPATHI
ரகுபதி
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
TVK CANDIDATE PLEA DISMISSED

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