தென்காசி காங்கிரஸ் பிரமுகர் கொலை வழக்கு: 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை

தென்காசி காங்கிரஸ் பிரமுகர் கொலை வழக்கு: 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை
கொலை வழக்கில் 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருப்பது தென்காசியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : July 10, 2026 at 8:12 PM IST
தென்காசி: செங்கோட்டை முன்னாள் வட்டார காங்கிரஸ் தலைவர் கொலை வழக்கில் 5 பேருக்கு இரட்டை ஆயுள் தண்டனையும், தலா ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து தென்காசி நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே உள்ள அச்சன்புதூர் மணக்காடு தெருவைச் சேர்ந்தவர் ராஜகோபால் (43). செங்கோட்டை வட்டார காங்கிரஸ் தலைவராகவும், ரியல் எஸ்டேட் தொழிலதிபராகவும் இருந்து வந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 2015 ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி இரவு அச்சன்புதூரில் ராஜகோபால் நின்றிருந்தபோது, காரில் வந்த மர்ம கும்பல் அவரை கடத்திச் சென்றது.
மறுநாள் வரை வீடு திரும்பாததால் அவரது மனைவி லட்சுமி, அச்சன்புதூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இதன்பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், ராஜகோபாலை தேடி வந்தனர்.
இதற்கிடையே, பாளையங்கோட்டை அருகே முறிக்குளம் கரையில் தலை துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலும், உடல் எரிக்கப்பட்ட நிலையிலும் ஆண் சடலம் ஒன்று மீட்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு - முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அதிரடி கைது
விசாரணையில், அது ராஜகோபாலின் உடல் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. மேலும், பணம் கொடுக்கல் - வாங்கல் தகராறில் இந்த கொலை நடந்திருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கு தொடர்பாக சாமிதுரை, ஐயப்பன், ராமர், முத்துராஜ் சுப்பையா பாண்டியன் ஆகிய 5 பேரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இந்த வழக்கானது, தென்காசி மாவட்ட கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில் இன்று கூடுதல் அமர்வு நீதிபதி மனோஜ் குமார் விசாரித்தார்.
விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், 5 பேருக்கும் கொலை குற்றத்திற்காக ஒரு ஆயுள் தண்டனை, ஆள் கடத்தல் குற்றத்திற்காக மேலும் ஒரு ஆயுள் தண்டனை, தடயங்களை அழித்த குற்றத்திற்காக 5 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை, கூட்டாக குற்றம் செய்ததற்காக 2 ஆண்டுகள் என இரட்டை ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
மேலும், அனைத்து குற்றவாளிகளுக்கும் தலா ரூ.25 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி மனோஜ் குமார் தீர்ப்பளித்தார்.