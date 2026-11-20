40 கிலோ கஞ்சா கடத்திய வழக்கு: ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை
ஆட்டோ ஓட்டுநர் செல்வம் கஞ்சா கடத்தி வந்ததற்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் உள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : November 20, 2026 at 6:25 PM IST
சென்னை: 40 கிலோ கஞ்சா கடத்திய வழக்கில் ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து சென்னை போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை செங்குன்றம் காவாங்கரை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்வம் (55). ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவர், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் சாந்தோம் விளையாட்டுத் திடல் அருகே சட்டவிரோதமாக சுமார் 40 கிலோ கஞ்சாவை கடத்தி வருவதாக பட்டினப்பாக்கம் காவல் துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதன் அடிப்படையில், காவல் துறையினர் அந்தப் பகுதியில் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த செல்வத்தின் ஆட்டோவை மடக்கி போலீசார் சோதனை செய்தனர்.
அப்போது அவரது ஆட்டோவில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 40 கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து, அவரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணை, சென்னை போதைப்பொருள் கடத்தல் தடுப்பு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.
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இந்நிலையில், இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை, நீதிபதி எஸ். கோவிந்தராஜன் முன்பு இன்று நடைபெற்றது. அப்போது காவல் துறை தரப்பில் அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் கே.உதயகுமார் ஆஜராகி, "ஆட்டோவில் இருந்த இரண்டு பைகளில் 40 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும், சாட்சிகள் மற்றும் ஆதாரங்கள் மனுதாரருக்கு எதிராக இருப்பதால், அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்க வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதால், செல்வத்துக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.1 லட்சம் அபராதம் விதித்தும் தீர்ப்பளித்தார்.