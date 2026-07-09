சிறைவாசிகள் குடும்பத்தினருக்கு வட்டியில்லா நிதியுதவி: தமிழக அரசு பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
"குடும்பத்தின் ஒரே வருமானம் ஈட்டும் நபர் சிறையில் அடைக்கப்படும் போது, கல்வி, மருத்துவம், உணவு, வீட்டு வாடகை போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளை கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது"
Published : July 9, 2026 at 10:28 PM IST
மதுரை: சிறைவாசிகள் குடும்பத்தினருக்கு வட்டியில்லா நிதியுதவி வழங்கும் திட்டத்தை அமல்படுத்தக் கோரி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவுக்கு 4 வாரங்களில் பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராஜா என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல மனு ஒன்றை அண்மையில் தாக்கல் செய்தார்.
அதில், "சிறைத்தண்டனை என்பது குற்றம் செய்த நபருக்கு மட்டுமே விதிக்கப்படும் தண்டனையாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், நடைமுறையில் அவரது மனைவி, குழந்தைகள், முதிய பெற்றோர் உள்ளிட்ட குற்றமற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களும் கடுமையான பொருளாதார, சமூக பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறார்கள்.
குடும்பத்தின் ஒரே வருமானம் ஈட்டும் நபர் சிறையில் அடைக்கப்படும் போது, பிள்ளைகளின் கல்வி, குடும்பத்தினரின் மருத்துவம், உணவு, வீட்டு வாடகை போன்ற அத்தியாவசிய தேவைகளைக் கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிலை உருவாகிறது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாக தென் தமிழகத்தின் 12 மாவட்டங்களில் சிறைவாசிகள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுடன் சமூகப் பணியாற்றிய அனுபவத்தின் அடிப்படையில், 600-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களின் வாழ்வாதார நிலையை ஆய்வு செய்துள்ளேன்.
இதில், பல குழந்தைகள் பள்ளிப் படிப்பை இடைநிறுத்தியதும், பெண்கள் கடுமையான கடன் சுமையால் கூலி வேலைக்கு செல்வதும், வயதான பெற்றோர் பேரக்குழந்தைகளை வளர்ப்பதுமான அவலநிலை தெரியவந்தது.
இதனால் குற்றமற்ற குடும்பங்களும் தண்டனையை அனுபவிக்கின்றன. தமிழக சிறைத்துறையில் நெசவு, தையல், காலணி தயாரிப்பு, பேக்கரி, தச்சு வேலை, விவசாயம், செங்கல் தயாரிப்பு, புத்தக பைண்டிங், சோப்பு உற்பத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழில்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது. மேலும் "Freedom" மற்றும் "சிறை சந்தை" என்ற பெயர்களில் செயல்படும் விற்பனை மையங்கள் மூலமும் வருவாய் ஈட்டப்பட்டு, அந்த லாபம் அரசுக்கும், சிறைத்துறை நல நிதிக்கும், சிறைத்துறை உற்பத்தி நிதிக்கும் பகிர்ந்து வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, இந்த நிதியில் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்தி சிறைவாசிகளின் குடும்பங்களுக்கு வட்டியில்லா சுழற்சி நிதி திட்டத்தை வழங்க அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். தெலங்கானாவில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல, தமிழக சிறைவாசிகளின் குடும்பங்களுக்கும் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்" என தனது மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த மனுவானது, நீதிபதிகள் ஜெகதீஷ் சந்திரா, பூர்ணிமா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த மனு தொடர்பாக தமிழக அரசு 4 வாரங்களுக்குள் பதிலளிக்குமாறு உத்தரவிட்டு, வழக்கை நீதிபதிகள் தள்ளி வைத்தனர்.