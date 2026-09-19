வயதான பெற்றோர் நாடும் குடும்ப ஆதரவை ‘பணத்தால் ஈடு செய்ய முடியாது’ - நீதிமன்றம் கருத்து
சி.ஆர்.பி.சி பிரிவு 125-இன் படி சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை தவிர, “தனியாக வாழும் தந்தை பராமரிப்பு செலவை உரிமையாக கேட்க முடியாது” எனவும் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 19, 2026 at 11:12 AM IST
சென்னை: வயதான காலத்தில் ஒருவருக்கு தேவைப்படும் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்காத நிலையை, ‘எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தாலும் ஈடுசெய்ய முடியாது’ என சுட்டிக்காட்டி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் தொழிலை செய்து வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த 80 வயதான கோயல், தனக்குச் சொந்தமான வீட்டை எழுதி வாங்கிக் கொண்ட மகன் சூரஜ், தன்னை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டதால், பராமரிப்பு செலவு வழங்கக் கோரி சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த குடும்ப நல நீதிமன்றம், கோயலுக்கு மாதம் 75 ஆயிரம் ரூபாய் பராமரிப்பு செலவாக வழங்க, அவரது மகன் சூரஜுக்கு உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி சூரஜ் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுந்தர் மோகன், சி.ஆர்.பி.சி பிரிவு 125-இன் படி சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளை தவிர, “தனியாக வாழும் தந்தை பராமரிப்பு செலவை உரிமையாக கேட்க முடியாது. தனது பிற சொத்துகள் மூலம் கிடைக்கும் வாடகை வருவாயை தந்தை கோயல் மறைத்துவிட்டதால், பராமரிப்பு செலவை பெற அவருக்கு உரிமையில்லை” என கூறி குடும்ப நல நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நீதிபதி ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.
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மேலும், வயதான காலத்தில் ஒருவருக்கு தேவைப்படும் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்காத நிலையை, ‘எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தாலும் ஈடு செய்ய முடியாது’ என்று தெரிவித்த நீதிபதி, இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட்டு, தந்தை - மகன் இடையே சுமூக உறவு ஏற்படும் வகையிலான முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அது விரைவில் சாத்தியப்படும் எனவும் நீதிபதி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
சி.ஆர்.பி.சி பிரிவு 125 என்றால் என்ன?
சி.ஆர்.பி.சி பிரிவு 125 (Section 125 CrPC) என்பது, தங்களை பராமரிக்க முடியாத நிலையில் இருக்கும் மனைவி, குழந்தைகள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு அவர்களின் கணவர், தந்தை அல்லது பிள்ளைகளிடமிருந்து மாதாந்திர பராமரிப்புத் தொகை (ஜீவனாம்சம்) பெற்றுத் தருவதற்கான ஒரு சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டமாகும்.
இந்த சட்டம் அனைத்து தரப்பட்ட மக்களுக்கும், சாதி மதம் கடந்து பொருந்தும் ஒரு பொதுவான சட்டமாகும். புதிய குற்றவியல் சட்டமான பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா, BNSS-ன் கீழ் இது பிரிவு 144 ஆக மாற்றப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.