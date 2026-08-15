அரசு பள்ளியில் மாணவர்கள் மோதிய சம்பவத்தில் திருப்பம் பிணையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவன் விடுவிப்பு
10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் மீது காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்து பின்னர், சிறார் நீதித்துறை நடுவர் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டு பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார்.
Published : August 15, 2026 at 5:03 PM IST
மதுரை: விரகனூர் அரசு பள்ளியில் மாணவர்களுக்குள் நடைபெற்ற மோதலில் கைதான 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மதுரை அரசு விரகனூர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியர் முன்பே, இரு மாணவர்கள் மோதிக் கொண்ட வீடியோ ஒன்று வைரலானது. விசாரணையில், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர், 9ஆம் வகுப்பு மாணவரை தாக்கியது தெரியவந்தது.
இது குறித்த விசாரணையில், 9-ஆம் வகுப்பு மாணவியிடம் 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் தவறாக நடந்துகொண்டது தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு ஆதரவாக, அதே பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர் ஒருவர் தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் அளிக்கச் சென்றுள்ளார்.
அப்போது, 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் அவரை தாக்கியதாகவும், என்னைப் பற்றி தகவல் சொல்லச் சென்றது நீதானே? என்று கூறி மட்டையால் தாக்கியதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும், ஆசிரியர் முன்னிலையிலேயே சக மாணவரை 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர் கடுமையாக தாக்கும் காட்சி அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி, பெற்றோர் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதைத் தொடர்ந்து, சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த மதுரை மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர், பள்ளிக்கு நேரில் சென்று ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தினரிடம் விசாரணை நடத்தினார்.
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இதுதொடர்பாக சிலைமான் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து சிறார் நீதித்துறை நடுவர் முன்பு சிறுவன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அவரை தனிநபர் பிணையில் விடுவித்த நீதிமன்றம், வரும் திங்கட்கிழமை இரண்டு பிணை ஆட்களுடன் சிறார் நீதி வாரியம் முன்பு ஆஜராக வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. பின்னர், அந்த மாணவர் அவரது தந்தையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையும், பள்ளிக் கல்வித்துறையும் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன. அண்மைக் காலமாக பள்ளிகளில் நடக்கும் அசம்பாவித சம்பவங்கள், பெற்றோர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.
இது போன்ற சம்பவங்கள் இனி நடக்காத வண்ணம், மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு, பள்ளிக்கல்வித்துறை உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் கோரிக்கையாக உள்ளது.