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பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டிய வழக்கு: இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்தவரை விடுவிக்க நீதிமன்றம் மறுப்பு

இந்திய நாட்டின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் பயங்கரவாத செயலை செய்ததால் இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த அஸிஸ் அஹமதுவை வழக்கில் விடுவிக்க முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம்
மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 10:55 PM IST

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சென்னை: பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டியதாக தேசிய புலனாய்வு முகமை தொடர்ந்த வழக்கில் இருந்து இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த நபரை விடுவிக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2004 முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில், ஹிஸ்ப் உத் தஹ்ரிர் எனும் பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டியதாகவும், சென்னையில் பயங்கராத அமைப்புக்கு ஆள் சேர்த்ததாகவும் கூறி, இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த அஸிஸ் அஹமது என்பவரை தேசியப் புலனாய்வு முகமை கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கைது செய்தது.

இதுதொடர்பான வழக்கு, சென்னை பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கில் இருந்து தன்னை விடுவிக்கக் கோரி அஸிஸ் அஹமது தாக்கல் செய்த மனுவை, சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

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சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அஸிஸ் அஹமது சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், அனிதா சுமந்த் மற்றும் சுந்தர்மோகன் அமர்வு, பயங்கரவாத அமைப்புக்கு நிதி திரட்டியது, அமைப்பின் கொள்கைகள் குறித்து வகுப்பு எடுத்து ஆட்கள் சேர்த்தது, இந்திய நாட்டின் இறையாண்மை, ஒற்றுமை மற்றும் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் பயங்கரவாத செயல் எனக் கூறி, அஸிஸ் அஹமதுவை விடுவிக்க மறுத்து, அவரது மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
ENGLAND ACCUSED
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
தேசிய புலனாய்பு முகமை
HC REFUSE TO RELEASE BRITISH NATION

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