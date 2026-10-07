ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு - அன்பில் மகேஸ் மனுவுக்கு பதில் அளிக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவு
அன்பில் மகேஸ் மனுவுக்கு பதில் அளிக்க காவல் துறை அவகாசம் கேட்டபோது, அத்தரப்பு வேண்டுமென்றே கால தாமதம் செய்வதாக அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
Published : October 7, 2026 at 10:55 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்க 100 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு காவல் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சட்ட விரோதமாக வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் புகார் அளித்தார்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர், கடந்த திமுக ஆட்சியின்போது பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து, இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி, அன்பில் மகேஷ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (அக் 07) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அன்பில் மகேஸின் மனுவுக்கு பதிலளிக்க கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என காவல் துறை தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. அதற்கு, "காவல் துறை வேண்டுமென்றே கால தாமதம் செய்வதாகவும், அதனால் கால அவகாசம் வழங்கக் கூடாது" என்றும் அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, அக்டோபர் 12-ஆம் தேதிக்குள் பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி காவல் துறைக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை அன்றைய தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.