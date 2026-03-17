'பாமக தலைவர் விவகாரம்' ராமதாஸ் தரப்புக்கு பின்னடைவு; உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை கட்சியின் தலைவராக அங்கீகரிக்க முடியாது என தெரிவித்த உயர் நீதிமன்றம், உரிமையியல் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : March 17, 2026 at 8:16 PM IST
சென்னை: பாமக பெயர், சின்னம் தொடர்பாக ராமதாஸ் தொடர்ந்த உரிமையியல் வழக்கு விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடையை நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பாமகவின் பெயர், சின்னம் மற்றும் கொடியை பயன்படுத்த அன்புமணிக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட சில கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கில் பாமக பொதுச்செயலாளராக உள்ள தன்னையும் வழக்கில் சேர்க்க வேண்டும் என வடிவேல் ராவணன் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார். அவரது கோரிக்கை உரிமையியல் நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
இதையடுத்து, தன்னை வழக்கில் சேர்க்காமல் விசாரணையை நடத்த தடை விதிக்கக்கோரி பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் உரிமையியல் நீதிமன்ற விசாரனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தடை உத்தரவை எதிர்த்து நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதி டி.வி தமிழ்செல்வி முன்பு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, வடிவேல் ராவணன் தரப்பில், கடந்த 2023, 2024 மற்றும் 2025 வரை 3 முறை தேர்தல் ஆணையம் கடிதத்தின் மூலம் தன்னை பொதுச்செயலாளராக அங்கீகரித்துள்ளது. அன்புமணியை தலைவராக ஏற்று தேர்தல் ஆணையம் 2025இல் மாம்பழம் சின்னத்தை ஒதுக்கியது. தேர்தல் ஆணையத்தால் நிறுவனர் ராமதாஸ் தலைவராக அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதால், தேர்தலுக்கு பிறகு தான் வழக்கில் முடிவு செய்ய முடியும். அதுவரை இந்த வழக்கில் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.
இதுவரை தி.நகரில் உள்ள அலுவலகத்தேயே பாமக அதிகாரப்பூர்வ முகவரியாக தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து சுமார் 20 முறை அதே முகவரிக்கு கடிதங்களை அனுப்பியுள்ளது. புதுச்சேரியில் வேட்புமணி தாக்கல் தொடங்கி, வேட்புமனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது உத்தரவிட்டால் தேர்தல் பணிகளை பாதிக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
நிறுவனர் ராமதாஸ் தரப்பில், வடிவேல் ராவணன் மனுவை உரிமையியல் நீதிமன்றம் இதுவரை ஏற்கவில்லை. ஏற்காதவர் மனுவில் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. தடை உத்தரவால் உரிமையியல் நீதிமன்ற விசாரணை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உரிமையியல் நீதிமன்றம் என்ன உத்தரவு பிறப்பித்தாலும் ஏற்க தயாராக உள்ளோம். வழக்கை இழுத்தடிக்கும் நடைமுறையை அன்புமணி தரப்பு செய்து வருகிறது. நாங்கள் பதில் மனு தாக்கில் செய்ய தயாராக உள்ளோம். 2023ஆம் ஆண்டுக்கு பின் அனைத்து ஆவணங்களையும் நிறுவனர் ராமதாஸிடம் தராமல் அன்புமணியே வைத்துள்ளார். பொதுக்குழுவால் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனர் ராமதாஸ் தான் தற்போது பாமக தலைவராக உள்ளார் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி டி.வி தமிழ்செல்வி, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸை தலைவராக அறிவிக்க வேண்டும் என கோரி, உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால், தற்போது எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது. ஜூன் 2026 வரை அன்புமணி தான் பாமக தலைவர் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு இருக்கும்போது எப்படி நீதிமன்றம் தலையிட முடியும்? தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான நிலையில் நீதிமன்றம் எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்க முடியாது" என்றார்.
மேலும், ஏற்கெனவே உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை மே 10 ஆம் தேதி வரை நீட்டித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.