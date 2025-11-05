ETV Bharat / state

தமிழக அரசின் புதிய மினி பஸ் திட்டத்திற்கு தடை கோரிய வழக்கு: உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு சென்னை மாநகரில் முதன் முதலாக மின் பஸ் சேவை அப்போதைய தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதாவால் தொடங்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 3:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக அரசின் புதிய மினி பஸ் திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் போக்குவரத்து வசதியில்லாத கிராமப்புறங்களுக்கு போக்குவரத்து வசதியை ஏற்படுத்தும் வகையில், புதிய மினி பஸ் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்தது. இது தொடர்பாக 2025 ஏப்ரலில் பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை எதிர்த்து தனியார் பஸ் ஆபரேட்டர்கள் சார்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்குகளை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, புதிய மினி பஸ் திட்டத்தால் அவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை எனக் கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தனியார் பேருந்து ஆபரேட்டர்கள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீடு மனு நீதிபதிகள் சுரேஷ்குமார் மற்றும் ஹேமன்சந்தன் கெளடா அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் பி.எஸ்.ராமன், ஏற்கனவே திட்டம் அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு, 1,350 பேருந்துகள் உரிமம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 500 விண்ணப்பங்கள் பரிசீலினையில் உள்ளதாகவும் விரைவில் அனுமதி வழங்கபடும் என தெரிவித்தார்.

இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதிகள், இந்த திட்டத்திற்கு தடை விதிக்க முடியாது என தெரிவித்தனர். அதேசமயம், பேருந்துகளுக்கு உரிமம் வழங்கியது என்பது, மேல் முறையீட்டு வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டது எனக் கூறி, விசாரணையை ஜனவரி மூன்றாவது வாரத்திற்கு தள்ளி வைத்தனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா 200 மின் பஸ் பேருந்துகளை சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பேருந்து வசதி இல்லாத பகுதிகளுக்கு தொடங்கி வைத்தார். மேலும், பேருந்து சேவை இல்லாத பல பகுதிகளை பிரதான சாலைகளை உடன் இணைத்ததால் பொதுமக்களுக்கு இந்த திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்தது. இதனையடுத்து 2016 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் தொலைதூர குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு இணைப்பை அதிகரிக்க, மேலும் 100 கூடுதல் மினி பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து சென்னை மாநகரில் இயக்கப்படும் சிறிய பேருந்துகளின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக உயர்த்தப்பட்டது. இருப்பினும், சென்னை மாநகரப் போக்குவரத்துக் கழகத்தால் ஏற்கனவே இயக்கப்பட்ட சில வழித்தடங்களில் மினி பேருந்துகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்த நிலையில், அதனை போக்குவரத்து கழகம் முற்றிலும் நிராகரித்தது.

இந்நிலையில், கிராமப்புறங்களிலும் இந்த மினி பஸ் பேருந்து திட்டத்தை அமல்படுத்த தமிழக அரசு முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வரும் சூழ்நிலையில், அதனை எதிர்த்து வழக்து தொடரப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MINI BUS
QUASH
MHC
மினி பஸ்
QUASH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.