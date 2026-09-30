ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு - அன்பில் மகேஷுக்கு எதிரான வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
வழக்கு ரத்து செய்வதற்கு பதிலாக முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்யலாமே? என வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அன்பில் மகேஷ் தரப்பிடம் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : September 30, 2026 at 2:57 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளிகளுக்கு அனுமதி வழங்க ரூ.100 கோடிக்கு மேல் பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி அன்பில் மகேஷ் தொடர்ந்த மனு மீது காவல்துறை பதிலளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சட்ட விரோதமாக வசூலிக்கப்பட்டதாக, சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள் புகார் அளித்திருந்தனர்.
அந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்ட சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு (CCB) ஜூன் 27-ஆம் தேதி முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தது. அந்த வழக்கில் கடந்த திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக் கல்வி அமைச்சராக இருந்த அன்பில் மகேஷ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி.அரசகுமார், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துகுமார், சுரேஷ், ராஜா உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
இதில் பி.டி அரசகுமார் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் வெளிவந்துள்ள நிலையில், செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி, அன்பில் மகேஷின் வீடு, அலுவலகங்கள் மற்றும் அவரது உறவினர்களின் வீடுகள் உட்பட 9 இடங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் சோதனை நடத்தி, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் சான்றுகள் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஷுக்கு சம்மன் அனுப்பியதன் அடிப்படையில், செப்டம்பர் 18-ஆம் தேதி அவர் விசாரணைக்கு ஆஜரானார்.
இந்த நிலையில், தனக்கு எதிராக 4 பிரிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி அன்பில் மகேஷ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது, அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "காவல்துறை பதிவு செய்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும். ஊழல் தடுப்பு சட்டம் பிரிவு 17(A)ன்படி வழக்குப் பதிவு செய்வதற்கு ஆளுநர் அனுமதி அளிக்க வேண்டும். ஆனால், இந்த வழக்கில் ஆளுநர் அனுமதி தராமல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும். ஏற்கனவே, விசாரணைக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் வகையில் செப் 18-ஆம் தேதி காவல்துறை விசாரணைக்கு ஆஜராகி 8 மணி விளக்கம் அளித்துள்ளார்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, "வழக்கு ரத்து செய்வதற்கு பதிலாக முன்ஜாமீன் கோரி மனு தாக்கல் செய்யலாமே?" என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், இந்த மனு குறித்து காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒரு வாரம் ஒத்திவைத்தார்.