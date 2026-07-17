தவெக பெண் தொண்டர்கள் தொடர்பாக அவதூறு பேச்சு; அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் மனு தள்ளுபடி
ஒரு கட்சியில் தற்குறிகள் நிறைந்த கூட்டம் உள்ளது என குறிப்பிடுவது ஒட்டுமொத்தமாக பெண்களையும் குறிப்பிடுவதாகவே கருத வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : July 17, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: தவெக பெண் தொண்டர்களை அவதூறாக பேசியதாக பதிவுசெய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி, அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் தாக்கல் செய்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தவெக பெண்கள் குறித்து அவதூறு கருத்து தெரிவித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட 2 வழக்குகளை ரத்து செய்யக்கோரி அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, பொன்ராஜ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், தேர்தலுக்கு முன்பாக அளித்த பேட்டிக்காக சென்னை மற்றும் கடலூரில் 2 புகார்கள் அளிக்கப்பட்டது. கடந்த மார்ச் 7-ஆம் தேதி காவல்நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு மே 16-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பொன்ராஜ் தனது பேட்டியில், சில அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கலாச்சாரத்தை சீரழிக்கும் வகையில் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். அதை சிலர் ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் செயல்படுகின்றனர் என பேசியுள்ளார்.
மோசமன கருத்துக்களை வெளியிடுபவர்களை கண்டித்து மட்டுமே பேட்டியில் பேசியுள்ளார். அனைத்து பெண்களையும் குறிப்பிடவில்லை. ஆரம்பகட்ட விசாரணை நடத்தாமல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவரது கருத்துக்கு பிறகு சுமார் 500 மிரட்டல் கால்கள் வந்துள்ளது. அதனால், இந்த வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "பொது இடங்களில் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதை தெரிந்து பேச வேண்டும். ஒரு கட்சியில் தற்குறிகள் நிறைந்த கூட்டம் உள்ளது என குறிப்பிடுவது ஒட்டுமொத்த பெண்களையும் குறிப்பிடுவதாகவே கருத வேண்டும்.
பொன்ராஜின் கருத்து ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக இருந்தால் என்ன? கட்சியில் இருக்கும் அனைவருக்கும் எதிராக இருந்தால் என்ன? அந்த கருத்து பெண்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது என்பதால் பெண்கள் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
பெண்களைக்கு எதிராக கடுமையான கருத்துக்களை தெரிவித்துவிட்டு, அதற்கு பிறகு அந்த கருத்துக்கு விளக்கம் அளிக்கின்றனர். குறிப்பிட்ட அரசியல் கட்சியினரால் தொடர்ந்து அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது. அதனால் வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் நீதிபதி ஒத்திவைத்தார். இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜின் கோரிக்கையை நிராகரித்து, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.