நீதிபதிகள் நியமன பரிந்துரைகளுக்கு தடை விதிக்க கோரிய மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க மறுப்பு

சரியான கொலீஜியம் அமைப்புடன் மறுபரிசீலனை செய்து நீதிபதிகள் இடமாற்றத்திற்கான பரிந்துரைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். எனவே தற்போதைய பரிந்துரை பட்டியலுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் கோரிக்கைவிடுத்துள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
சென்னை: உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ள நீதிபதிகள் பதவியிட நியமன பரிந்துரைகளுக்கு தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கை விசாரிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த பிரேம்குமார், உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், "உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ள 13 நீதிபதிகள் பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில் தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான கொலீஜியம் சமீபத்தில் பரிந்துரைகள் வழங்கியது.

அதில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மூன்றாவது மூத்த நீதிபதியாக இருந்த நீதிபதி ஜெ. நிஷா பானு கேரள உயர் நீதிமன்றத்திற்கு இடமாற்றம் செய்வதற்கான பரிந்துரை இடம் பெற்றுள்ளது. கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் பொறுப்பேற்காத காலகட்டத்தில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாகவே தொடர்ந்தார்.

நீதிபதி நிஷா பானுவை இடமாற்றம் செய்ய உத்தரவிட்ட நிலையில், நான்காவது மூத்த நீதிபதியுடன் சேர்த்து உயர் நீதிமன்ற கொலீஜியம் அமைத்து நீதிபதிகள் நியமன பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பரிந்துரை செய்ய தலைமை நீதிபதி மற்றும் இரண்டு மூத்த நீதிபதிகள் இருக்க வேண்டும் என்ற அரசியலமைப்புச் சட்ட அடிப்படை கோட்பாடு மீறப்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பில், ஒரு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி மற்றொரு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டாலும், அவர் புதிய நீதிமன்றத்தில் பதவி ஏற்கும் நாள் வரை, மாற்றம் செய்யப்பட்ட நீதிமன்றத்திலேயே நீதிபதியாகத் தொடர்வார் என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இடமாற்ற உத்தரவு வெளியான நாளிலேயே அவர் பதவி விலகியதாகக் கருதினால், அவர் இடைப்பட்ட காலத்தில் எந்த நீதிமன்றத்திற்கும் சொந்தமில்லாத நிலை உருவாகும். அது அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு முரணானது என்றும் கேரள உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தற்போது நீதிபதிகளுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நபர்கள் அனைவரும் அரசியல் பின்னணி அல்லது அரசியல் அமைப்புகளுடன், மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்றி அரசியல் கட்சிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள் என்பதால் நீதித்துறை மாண்பையும், பொதுமக்களின் நம்பிக்கையையும் பாதிக்கும்.

அதனால், தற்போதைய கொலீஜியம் பரிந்துரைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தடை விதிக்க வேண்டும். அரசமைப்புச் சட்டம் மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில், சரியான கொலீஜியம் அமைகப்பட்டு மறுபரிசீலனை செய்து நீதிபதிகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும். எனவே தற்போதைய பரிந்துரை பட்டியலுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படாத நிலையில், நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் தனபால் அடங்கிய அமர்வில் முன் ஆஜரான மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர், வழக்கை அவசரமாக விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என முறையீடு செய்தார்.

அப்போது, பதிவுத் துறை சார்பில் ஆஜரான அதிகாரி, வழக்கை பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டாம் என தலைமை நீதிபதி அறிவுறுத்தியதால், வழக்கு விசாரணைக்கு பட்டியிலிடப்படவில்லை என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, முறையீட்டை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், தலைமை நீதிபதியை அணுகி நிவாரணம் பெறலாம் என மனுதாரருக்கு அறிவுறுத்தினார்.

