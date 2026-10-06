கருப்பு முருகானந்தம் முன் ஜாமின் கோரி மனு - காவல்துறை பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
கருப்பு முருகானந்தம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரர் மீது கைது நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்க வேண்டாம் என உத்தரவிட வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் நீதிபதிகள் அதனை ஏற்க மறுத்துவிட்டனர்.
Published : October 6, 2026 at 12:28 PM IST
மதுரை: பாஜக முன்னாள் மாநில துணைத்தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் முன் ஜாமின் கோரி தாக்கல் செய்த மனு மீது காவல்துறை மற்றும் மனுதாரர் தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பாஜக முன்னாள் மாநில துணைத்தலைவர் கருப்பு முருகானந்தம் முன் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், அவர் மீது திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் BNS Act- 69, 77, 318(2), 356, 351(3), 66E ,67 ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றங்கள் செய்ததாகக் காவல்துறையினர் செம்படம்பர் 24 அன்று வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அந்த மனுவில், “பெங்களூருவைச் சேர்ந்த திவ்யா சேஷாத்ரி என்ற பெண் செப்டம்பர் 24-ஆம் தேதி திருச்சி மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அதில் நானும் அந்தப் பெண்ணும் மிக நெருக்கமாக இருந்ததாகவும், அவரை இழிவுபடுத்தும் வகையில் மார்பிங் புகைப்படங்கள், வீடியோக்களை சமூக வலைதளங்களில் நான் பதிவேற்றம் செய்து அவரை ஏமாற்றியதாகவும் கூறி மனு அளித்திருந்தார். அந்த மனுவின் அடிப்படையில் காவல்துறை என்மீது வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது.
ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானது. தனது கணவரை பிரிந்து வாழ்வதாகவும், தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டுமென்றும் அரசியல் கட்சியில் சேர வேண்டும் என்று வேறொரு நண்பர் மூலமாக அறிமுகமான அவருக்கு நான் பல்வேறு உதவிகளை செய்துள்ளேன்.
இந்நிலையில் என் மீது பொய்யான புகாரை அந்த பெண் அளித்துள்ளார். நான் சமூகத்தில் மதிப்புமிக்க பொறுப்பில் உள்ளேன். எனவே காவல்துறை இந்த வழக்கில் என்னை கைது செய்வதிலிருந்து எனக்கு முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும். நீதிமன்றம் விதிக்கும் அனைத்து நிபந்தனைகளுக்கும் நான் கட்டுப்படுவேன்” எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
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இந்த மனு நீதிபதி முரளி சங்கர் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், “இது ஒரு ஹனி ட்ராப் (honey trap) விவகாரம். கருப்பு முருகானந்தம் மீது பொய்யான வழக்கு புனையப்பட்டுள்ளது.எனவே மனுதாரருக்கு முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும்” என வாதிட்டார்.
திவ்யா சேஷாத்ரி தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஆஜராகி முன் ஜாமின் வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். மேலும் தங்களை எதிர் மனுதாரராக சேர்க்க வேண்டும் எனவும் வாதிட்டார்.
அதற்கு மனுதாரர் கருப்பு முருகானந்தம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், அதுவரை மனுதாரர் மீது கைது நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்க வேண்டாம் என உத்தரவிட வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார்.
இதனை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, காவல்துறை தரப்பிலும், திவ்யா சேஷாத்ரி தரப்பிலும் பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்கி வழக்கு விசாரணையை வெள்ளிக்கிழமைக்கு (அக்.9) ஒத்தி வைத்தார்.