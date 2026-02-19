மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் ஜப்தி நடவடிக்கை: தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்காததால் உத்தரவு

மதுரை ஆவின் நிறுவனத்தில் ஜப்தி நடவடிக்கை: தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன் வழங்காததால் உத்தரவு
பணம் வழங்கப்படாத காரணத்தால், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அந்த அலுவலகத்தில் உள்ள ஏசி (AC), கணினிகள் மற்றும் பிற இயந்திரங்களை ஜப்தி செய்வதற்காக வந்துள்ளதாக வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.
Published : February 19, 2026 at 7:50 AM IST
மதுரை: 19 தொழிலாளர்களுக்கு ரூ. 1.25 கோடி பணப்பலன் வழங்காததால் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, ஆவின் பால் நிறுவன அலுவலக பொருட்களை ஜப்தி செய்யவந்த நீதிமன்ற பணியாளர்களுக்கும், ஆவின் தரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம் ஆவின் பால் பண்ணை நிர்வாகத்தில் 1985 முதல் தொடர்ந்து பணிபுரிந்த 23 தொழிலாளர்களை 1996-ஆம் ஆண்டு பணி நிரந்தரம் செய்ய, தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் ஆவின் நிறுவனம் உத்தரவை நிறைவேற்ற தாமதப்படுத்திய நிலையில், தொழிலாளர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
அதில் நிரந்தரம் பெற்ற தேதியிலிருந்துஊழியருக்கு நிகரான சம்பளம் வழங்கவும், பணப்பலன்களை வழங்கவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து ஆவின் நிர்வாகம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும், உச்ச நீதிமன்றத்திலும் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
இதனிடையே, வெங்கடாசலம் என்ற தொழிலாளர் மட்டும் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி பணபாக்கியை பெற்ற நிலையில், வழக்கு நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் மீதியுள்ள 19 தொழிலாளர்களுக்கு நீதிமன்றம் பணப்பலன் வழங்க உத்தரவு பிறப்பித்தும் அதனை நிறைவேற்றாத நிலையில், மதுரை தொழிலாளர் நீதிமன்றமானது சுமார் 1 கோடியே 25 லட்சம் பணப்பலன் மதிப்பிற்கு நிகரான மதுரை ஆவின் பால்பண்ணை அலுவலகப் பொருட்களை ஜப்தி செய்ய கடந்த 7ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தது.
அதன்படி, மதுரை - சிவங்கை சாலையில் உள்ள ஆவின் பால்பண்ணையில் உள்ள அலுவலகப் பொருட்களை ஜப்தி செய்வதற்காக 2 நீதிமன்ற பணியாளர்கள் மனுதாரருடன் ஆவின் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்தனர். அவர்கள் பொது மேலாளர் அலுவலத்திற்கு சென்றபோது அவர் இல்லை எனக்கூறி காத்திருக்க வைத்தனர். அதற்குள் ஆவின் அலுவலர்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கவே அங்கு வந்த காவலர்கள், ஜப்திக்கான உத்தரவு குறித்து நீதிமன்ற பணியாளர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு நீதிமன்ற பணியாளர்கள், உத்தரவை காட்டமுடியாது என்று கூறியதோடு, உதவி தேவைப்பட்டால் அழைக்கிறோம் என்று காவல்துறையினரிடம் கூறவே சிறிது நேரம் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, அலுவலகத்திற்கு தாமதமாக வந்த ஆவின் பொது மேலாளர், தங்களுக்கு எந்த நோட்டீஸும் வரவில்லை என்று கூறியதோடு, தங்கள் வழக்கறிஞர் நீதிபதியை பார்த்துவிட்டு வர நேரம் கேட்டதால் மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. மாலை வரை அவகாசம் கேட்டும் ஆவின் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் வராததால் நீதிமன்ற பணியாளர்களும் மனுதாரர்களும் இரவு வரை காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் சுப்ரமணியன், “கடந்த 30 ஆண்டுகளாக ஆவின் நிர்வாகம் தொழிலாளர்களை அலைகழித்து வருகிறது. பணம் வழங்கப்படாத காரணத்தால், நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் அந்த அலுவலகத்தில் உள்ள ஏசி (AC), கணினிகள் மற்றும் பிற இயந்திரங்களை ஜப்தி செய்வதற்காக வந்துள்ளோம்.
இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பலர் ஏற்கனவே இயற்கை எய்திவிட்டனர்; பலர் ஓய்வு பெற்றுவிட்டனர். இவ்வாறு அவர்களை அலைக்கழிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.
மதுரை மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு ஊழியர் சங்கம்தான் இந்த வழக்கைத் தொடர்ந்தது. ஒவ்வொரு நபருக்கும் தலா 7 லட்சம், 5 லட்சம், 4 லட்சம் மற்றும் 3 லட்சம் ரூபாய் என 2015-ஆம் ஆண்டு முதல் வட்டியோடு சேர்த்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. சுமார் 1.25 கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை முழுமையாகக் கட்டிவிட்டால் நாங்கள் பொருட்களைக் கழட்ட மாட்டோம். அதுவரை நாங்கள் இங்கேயேதான் இருப்போம்” என்றார்.