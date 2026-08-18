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திருமண தகராறில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 7 பேர் கொலை; 3 பேருக்கு தலா 8 ஆயுள் தண்டனை

எட்டு பிரிவுகளில் ஆயுள் தண்டனை குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை குறித்து, குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 235(2)-ன் கீழ் விசாரணை மேற்கொண்ட நீதிமன்றம், மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் தலா எட்டு ஆயுள் தண்டனைகள் விதித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2026 at 9:56 PM IST

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மதுரை: ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 3 பேருக்கு தலா 8 ஆயுள் தண்டனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம், சேடப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட குமாரபுரம் பகுதியில், திருமணத் தகராறு காரணமாக ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் தூங்கிக் கொண்டிருந்த வீட்டிற்கு தீ வைத்து கொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கில், மூன்று குற்றவாளிகளுக்கு மதுரை 5-வது கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

கடந்த 2015-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக, சேடப்பட்டி காவல் நிலையத்தில் குற்ற எண் 72/2015-ன் கீழ் இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் 120(B) (குற்றச்சதி), 436 (வீட்டிற்கு தீ வைத்தல்), 302 (கொலை), 307 (கொலை முயற்சி) உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

விசாரணையின் அடிப்படையில், சம்பவத்தில் தொடர்புடைய பரமேஸ்வரி (32), முருகேஸ்வரி (51), ராஜபாண்டி (30) ஆகிய மூன்று பேருக்கு எதிராக வழக்கு நடைபெற்றது. சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, மதுரை 5-வது கூடுதல் மாவட்ட மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணை நிறைவடைந்து, மூன்று பேரும் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.

எட்டு பிரிவுகளில் ஆயுள் தண்டனை குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை குறித்து, குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 235(2)-ன் கீழ் விசாரணை மேற்கொண்ட நீதிமன்றம், மூன்று குற்றவாளிகளுக்கும் தலா எட்டு ஆயுள் தண்டனைகள் விதித்துள்ளது.

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மேலும், இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவு 436-ன் கீழ் தலா 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், தலா ரூ.45,000 அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து தண்டனைகளும் ஒரே நேரத்தில் அனுபவிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 7 பேர் உயிரிழந்த இந்த வழக்கு, மதுரை மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய முக்கியமான கொலை வழக்குகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. சம்பவம் நடைபெற்ற 2015-ஆம் ஆண்டிலிருந்து சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தற்போது தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது.

திட்டமிட்ட குற்றச் சதி மற்றும் வீட்டிற்கு தீ வைத்து ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பலரை கொலை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மூன்று பேருக்கும் கடுமையான தண்டனையை நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது.

TAGGED:

MADURAI MURDER CASE
MURDER 7 MEMBERS SAME FAMILY
மதுரை கொலை
ஆயுள் தண்டனை
COURT ORDER LIFE IMPRISONMENT

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