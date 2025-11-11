திருமணத்தை மீறிய உறவு: கணவரை தீர்த்துக்கட்ட முயன்ற மனைவிக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை!
கணவரை கொலை செய்ய பெண்ணுக்கு உடந்தையாக இருந்த ஆண் நண்பருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 2:58 PM IST
விழுப்புரம்: திருமணத்தை மீறிய உறவுக்கு தடையாக இருந்த கணவரை கொலை செய்ய முயன்ற மனைவிக்கு 24 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து திண்டிவனம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அவரது ஆண் நண்பருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி ஜம்போதி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சத்யராஜ். சென்னையில் தங்கி தனியார் ஹோட்டலில் வேலை செய்து வரும் இவர், கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு சசிகலா என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். சத்யராஜ் சென்னையில் வேலை பார்த்து வந்த காரணத்தால், மாதம் இருமுறை மட்டுமே வீட்டுக்கு வருவது வழக்கம் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த சூழலில், சத்யராஜின் மனைவி சசிகலாவுக்கும், எதிர் வீட்டில் இருக்கும் ஜானகிராமனுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அந்த பழக்கம் நாளடைவில் திருமணத்தை மீறிய உறவாக மாறியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, சேர்ந்து வாழ முடிவெடுத்த இருவரும், அதற்கு தடையாக இருக்கும் சத்யராஜை தீர்த்துக்கட்ட முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதன்படி, தனக்கு வேலை கிடைத்துள்ளதாக கணவர் சத்யராஜிடம் தெரிவித்த சசிகலா, சென்னையில் இருந்து நாட்டார்மங்கலம் வருமாறு கூறியுள்ளார். அங்கிருந்து இருசக்கர வானகத்தில் இருவரும் சென்ற போது, முடையூர் ஆற்றுப் பாலத்திற்கு அருகே தனக்கு இயற்கை உபாதை வருவதாக கூறி சசிகலா வாகனத்திலிருந்து இறங்கியுள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, பாலத்திற்கு கீழே கணவரை வரவழைத்த சசிகலா, ஏற்கனவே தீட்டிய திட்டத்தின் படி அங்கே காத்திருந்த ஆண் நண்பர் ஜானகிராமனுடன் இணைந்து அவரது கழுத்தை கத்தியால் அறுத்ததாக தெரிகிறது.
தொடர்ந்து, சத்யராஜ் இறந்துவிட்டதாக கருதிய அவர்கள், அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளனர். ஆனால், சத்யராஜ் ரத்தக் காயங்களுடன் ஆற்றுப்பாலத்திற்கு மேலே வந்துள்ளார். அவரை பார்த்த அப்பகுதியினர், சத்யராஜை மீட்டு உடனடியாக செஞ்சி அரசு பொதுமருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இதையடுத்து, மனைவி சசிகலா, ஜானகிராமன் இருவர் மீதும் செஞ்சி காவல் நிலையத்தில் சத்யராஜ் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார், இருவரையும் கைது செய்தனர்.
இதுதொடர்பான வழக்கு விசாரணை, திண்டிவனம் கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், தற்போது தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதில், முதல் குற்றவாளியான ஜானகிராமனுக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ரூ.15 ஆயிரம் அபராதமும், இரண்டாவது குற்றவாளியான சசிகலாவுக்கு ஆயுள் தண்டனையும், மேலும் 10 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ.20 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து கூடுதல் மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி முகமது பாரூக் உத்தரவிட்டுள்ளார்.