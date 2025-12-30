காசோலை மோசடி வழக்கில் மதிமுக எம்எல்ஏ-வுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை; நீதிமன்றம் அதிரடி
எம்எல்ஏ சதன் திருமலை குமார் ஒரு கோடி ரூபாய் பணத்தை 2 மாதங்களுக்குள் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 8:35 PM IST
சென்னை: காசோலை மோசடி வழக்கில், மதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதன் திருமலை குமாருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினராக, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் (மதிமுக) சதன் திருமலை குமார் உள்ளார். கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு தன்னுடைய தொழில் முன்னேற்றத்திற்காக சென்னை ராயப்பேட்டை சேர்ந்த ‘நியூ லிங் ஓவர்சீஸ்’ என்ற நிதி நிறுவனத்தில் 1 கோடி ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார்.
தொடர்ந்து, கடனை திருப்பி செலுத்த ரூ. 50 லட்சம் தொகை எழுதப்பட்ட 2 காசோலையை சதன் திருமலை குமார் வழங்கியுள்ளார். கடன் தொகைக்கு வழங்கிய அந்த காசோலையை வங்கியில் செலுத்தியபோது, அவரது வங்கி கணக்கில் பணம் இல்லை என அவை திரும்பின. இதனையடுத்து கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சதன் திருமலை குமாருக்கு எதிராக காசோலை மோசடி வழக்கை சம்பந்தப்பட்ட நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார்.
சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்பதால் அந்த வழக்கு சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, பின்னர் சிறப்பு நீதிமன்ற உத்தரவின் படி, சென்னை ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்த நிலையில், வழக்கை விசாரித்த ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்ற நீதிபதி சுந்தரபாண்டியன், ‘காசோலை மோசடி வழக்கில் சதன் திருமலை குமாருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், அவருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிப்பதாகவும், மேலும் ஒரு கோடி ரூபாய் பணத்தை 2 மாதங்களுக்குள் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டார்.
ஒருவேளை பணத்தை திருப்பி கொடுக்கவில்லை என்றால் மேலும் 3 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும்’ என தீர்ப்பளித்த நீதிபதி, மேல்முறையீடு செய்ய இரண்டு மாதங்கள் கால அவகாசம் வழங்குவதாகவும், அதுவரை தண்டனையை நிறுத்தி வைத்தும் உத்தரவிட்டார்.