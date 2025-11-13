ETV Bharat / state

விபத்து இழப்பீடு வழங்காத இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம்: ஜப்தி செய்ய அதிகாரிகள் வந்ததால் பரபரப்பு!

திண்டிவனத்தில் விபத்து இழப்பீடு வழங்காத இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை நீதிமன்ற அதிகாரிகள் ஜப்தி செய்ய சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

திண்டிவனத்தில் உள்ள இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவன அலுவலகம்
திண்டிவனத்தில் உள்ள இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவன அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 13, 2025 at 2:53 PM IST

விழுப்புரம்: கார் விபத்தில் இழப்பீடு வழங்காத வழக்கில், நீதிமன்ற உத்தரின்படி யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவன அலுவலகத்தை அதிகாரிகள் ஜப்தி செய்ய வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்தியர்கள் மத்தியில் சமீபகாலமாக காப்பீடு குறித்த விழிப்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ஆயுள் காப்பீடு, மருத்துவம், வீடு, வாகனம் என அனைத்திற்கும் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் பெருமளவிலான மக்கள் காப்பீடு எடுத்து வருகின்றனர். ஆனால், சில சமயங்களில் சில நிறுவனங்கள் ஏதாவது காரணங்களை கூறி மக்களுக்கான காப்பீட்டு தொகையை வழங்க மறுப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது. குறிப்பாக, மருத்துவ சிகிச்சைகளுக்கும், விபத்துகளுக்கும் காப்பீடு பெறுவதில்லை பல சிக்கல்களை மக்கள் எதிர்கொள்கின்றனர்.

இந்நிலையில், திண்டிவனத்தில் விபத்து இழப்பீடு வழங்காத இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை நீதிமன்ற அதிகாரிகள் ஜப்தி செய்ய சென்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சென்னை வேளச்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மகன் சுந்தர் (35) - சிங்காரவள்ளி தம்பதியர். தொழிலதிபரான சுந்தர், கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு கோயம்புத்தூரிலிருந்து கார் மூலம் சென்னை செல்லும்போது, திண்டிவனம் அருகே ஒரு விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தார். சுந்தர், காப்பீடு செய்திருந்தும் சம்பந்தப்பட்ட யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் இழப்பீடு வழங்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, சுந்தரின் தாயார் சாந்தா (65), திண்டிவனம் மாவட்ட முதன்மை சார்பு நீதிமன்றத்தில், மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் (Motor Vehicles Act) கீழ் இழப்பீடு கேட்டு, யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் (United India Insurance) மீது வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை அண்மையில் விசாரித்த நீதிமன்றம், சுந்தரின் தாய், மனைவி மற்றும் குழந்தைக்கு இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் ரூ.56 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.

இதையும் படிங்க: கொலைக்கு பழிக்கு பழியா? ஜாமீனில் வெளிவந்த நபருக்கு பயங்கர ஸ்கெட்ச் - ஓசூரில் அதிர்ச்சி!

நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இழப்பீட்டு தொகையை சம்பந்தப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் வழங்காததால், இதுகுறித்து திண்டிவனம் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, முழுத்தொகையையும் யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் உடனடியாக வழங்க உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, இழப்பீடு வழங்காத காப்பீட்டு நிறுவனம் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவறுத்தினார்.

இந்த உத்தரவின் பேரில், நீதிமன்ற ஊழியர் உமா மற்றும் வழக்கறிஞர்கள், நேரில் திண்டிவனத்தில் உள்ள யுனைடெட் இந்தியா இன்சூரன்ஸ் நிறுவன மேலாளர் மணிமுத்தழகியை சந்தித்து நீதிமன்ற நோட்டீஸ் வழங்கி ஜப்தி குறித்து பேசினர்.

இதையடுத்து, ஒரு மாத காலத்திற்குள் முழு தொகையும் வழங்குவதாக மேலாளர் உறுதி அளித்தார். இதன் பேரில், நீதிமன்ற ஊழியர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

