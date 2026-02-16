திருவான்மியூர் கொலை வழக்கில் 2 பெண்கள் உள்பட மேலும் 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை
சென்னை: திருவான்மியூரில் கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இரு பெண்கள் உள்பட மேலும் 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 14-ம் தேதி, திருவான்மியூரை சேர்ந்த ஏழுமலை என்பவர் தனது வீட்டின் முன்பு மனைவியுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, முன் விரோதம் காரணமாக ஒரு கும்பல் அவரை சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்தது. இது தொடர்பாக சரவணன், கந்தகுமார், ஸ்டீபன்ராஜ், சத்துரு, குரு, அப்பு, கிருஷ்ணகுமார், புஷ்பராஜ், குருமூர்த்தி, சீனிவாசன், நாகராஜ், தாமு, லெட்சுமி மற்றும் செல்வி உள்ளிட்ட 16 பேர் மீது J6 திருவான்மியூர் காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.
கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு இந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை 7 வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றம், காவல் துறை போதிய ஆதாரங்களுடன் குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்கவில்லை என தெரிவித்து 16 பேரையும் விடுதலை செய்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. வழக்கு விசாரணையின் போதே குற்றம் சாட்டப்பட்ட கந்தகுமார், குரு, கிருஷ்ணகுமார், புஷ்பராஜ் மற்றும் தாமு ஆகிய 5 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்த வழக்கை கடந்த முறை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி. வேல்முருகன் மற்றும் எம். ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வு, "இந்த வழக்கின் கொலையை நேரில் பார்த்த ஏழுமலையின் மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளின் வாக்குமூலங்களை நிராகரிக்க முடியாது. சிறிய முரண்பாடுகளை காரணம் காட்டி, திட்டமிட்டுக் கொலை செய்த ஒரு சட்டவிரோத கும்பலை விடுவிக்க முடியாது" என்று கூறி, குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்த அமர்வு நீதிமன்ற தீர்ப்பை ரத்து செய்தனர்.
மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 16 பேரில் 5 பேர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டனர். 2 பேர் அப்ரூவராக மாறிய நிலையில், மீதமுள்ள 9 பேரை நீதிமன்றம் குற்றவாளிகளாக அறிவித்ததோடு, நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜரான ஸ்டீபன்ராஜ் மற்றும் சந்துரு ஆகிய இருவருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதித்தனர். மீதமுள்ள 7 பேரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தவும் உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
அதன்படி, இரு பெண்கள் உட்பட 7 பேர் நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், எம்.ஜோதிராமன் அடங்கிய அமர்வில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட அவர்களிடம் தண்டனை விவரம் குறித்து நீதிபதிகள் கேட்ட போது, தங்களுக்கு எதிராக பொய் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டனர்.
இதையடுத்து, தண்டனையை அறிவித்த நீதிபதிகள் 7 பேருக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிப்பதாக தீர்ப்பு வழங்கினார். மேலும், தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை நிராகரித்த நீதிபதிகள், குற்றவாளிகளை உடனடியாக சிறையில் அடைக்கவும் உத்தரவிட்டனர்.