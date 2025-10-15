கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கு: தவெக நிர்வாகிகள் மதியழகன், பவுன்ராஜுக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன்!
"சிறப்பு விசாரணைக் குழுவிடம் இருந்து சிபிஐக்கு வழக்கு மாறிய நிலையில், தவெக நிர்வாகிகளுக்கு காவல் நீடிப்பு வழங்குவது சட்ட விரோதம்" என வழக்கறிஞர் வாதாடினார்.
Published : October 15, 2025 at 9:25 PM IST
கரூர்: கரூர் கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு வழக்கில் தவெக நிர்வாகிகள் மதியழகன், பவுன்ராஜ் ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கி மாவட்ட குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
தமிழக வெற்றிக்கழகம் தலைவர் விஜய் கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் பரப்புரை செய்தபோது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கிய நிலையில், தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், துணை பொதுச் செயலாளர் நிர்மல் குமார், கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், மத்திய மாநகர நிர்வாகி பவுன்ராஜ் மற்றும் நிர்வாகிகள் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், மத்திய மாநகர நிர்வாகி பவுன்ராஜ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள் கடந்த மாதம் 30ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில், 2 பேரையும் 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க கரூர் நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தது. அதன்படி, இருவரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இதற்கிடையே, தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க கோரி கரூர் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இன்றுடன் அவர்கள் காவல் முடிவடைந்து, இருவரும் கரூர் நீதிமன்ற நீதிபதி பரத்குமார் முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது தவெக சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சீனிவாசன், ''கரூர் சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை, எஸ்ஐடியிடம் இருந்து சிபிஐக்கு உச்ச நீதிமன்றம் மாற்றிய நிலையில், இருவருக்கும் காவல் நீடிப்பு வழங்குவது சட்ட விரோதம்" என வாதிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: காவல் நிலையம் அழைத்து செல்லப்பட்ட இளைஞர் உயிரிழப்பு: விசாரணையை தொடங்கியது சிபிசிஐடி!
மேலும், பல்வேறு வழக்குகளை மேற்கோள்காட்டிய தவெக தரப்பு வழக்கறிஞர் சீனிவாசன், ''சிபிஐ வசம் வழக்கு செல்லும் வரை நீதிமன்றத்தில் தினமும் கையொப்பமிடும் வகையில் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்'' என கேட்டுக்கொண்டார்.
தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர், ''சிபிஐ வசம் வழக்கைஒப்படைக்கும் வரை நீதிமன்ற காவலில் எஸ்ஐடிக்கு பொறுப்பு உள்ளது. ஜாமீன் வழங்கக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்றாலும், சிபிஐ வசம் வழக்கு சென்றால் வேறு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் வரை காவல் நீட்டிப்பு வழங்கலாம்'' என தெரிவித்தார்.
இது தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி பரத்குமார், தவெக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன், கரூர் நகர பொருளாளர் பவுன்ராஜ் ஆகிய இருவருக்கும் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். இதுகுறித்து தவெக வழக்கறிஞர் பிரிவு நிர்வாகி சீனிவாசன் ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் கூறுகையில், ''கரூர் நீதிமன்றம் இன்று தவெக நிர்வாகிகள் இருவருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டதால், திருச்சி மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளரிடம் உத்தரவு நகல் வழங்கி இன்று இரவு அல்லது நாளை காலை இருவரும் அழைத்து வரப்படுவார்கள்.
வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றிய உடனேயே, எஸ்ஐடி குழு காலாவதி ஆகிவிட்டது என்ற வாதத்தை கரூர் நீதிமன்றம் ஏற்று, உடனடியாக இருவரையும் ஜாமீனில் விடுவிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது. சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றி, இன்று இரவு அல்லது நாளை காலை திருச்சி மத்திய சிறையில் இருந்து இருவரும் விடுவிக்கப்பட உள்ளனர்'' என்று தெரிவித்தார்.