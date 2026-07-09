மின் வாரிய அலுவலக ஹார்டு டிஸ்க் திருட்டு வழக்கு| கணினி நிறுவன அதிபருக்கு ஜாமீன்
காவல்துறை விசாரணைக்கு தேவைப்படும்போது நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில் சென்னை முதன்மை அமர்வு ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது.
Published : July 9, 2026 at 9:50 PM IST
சென்னை: மின் வாரிய அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க் திருடுபோன வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பெங்களூரு கம்ப்யூட்டர் நிறுவன அதிபருக்கு ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, மின்சாரத்துறையை வலுப்படுத்தும் வகையில் நடவடிக்கைகளை எடுத்தது. அதன் ஒரு பகுதியாக சூரிய ஒளி மின்தகடுகள், தனியார் ஒப்பந்தங்கள், மின்சார கொள்முதல் ஆகியற்றில் பல கோடி ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக அறிவித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டது.
அதன் பிறகு சென்னை அண்ணாசாலையில் உள்ள மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் கம்ப்யூட்டர் பிரிவில் 34 ஹார்டு டிஸ்க்குகள் திருடுபோன சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதில் பெரிய சதி திட்டம் இருப்பதாகவும், முக்கியமான தகவல்களை அழிப்பதற்காக ஹார்டு டிஸ்க்-கள் திருடப்பட்டிருக்கலாம் என்று புகார் எழுந்தது.
இந்த திருட்டு தொடர்பான வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றபட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக மின்சார வாரிய தலைமை அலுவலகத்தில் கம்ப்யூட்டர்களை மேற்பார்வையிடும் ஊழியராக பணியாற்றி வந்த கோபிநாத் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரிடம் நடத்தபட்ட விசாரணையில் ஹார்டு டிஸ்க்-களை பெங்களூருவில் உள்ள கம்ப்யூட்டர் நிறுவன அதிபர் முரளி மனோகர் என்பவர் வாங்கியது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து முரளி மனோகர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கைது செய்யப்பட்ட முரளி மனோகர் ஜாமீன் கோரி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்நிலையில், இந்த மனு முதன்மை அமர்வு நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன்பு விசாரணைக்கு இன்று எடுத்துகொள்ளப்பட்டது.
அப்போது, முரளி மனோகர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆர்.சி.பால் கனகராஜ், கைது செய்யப்பட்டு ஒரு மாதம் சிறையில் உள்ளதாகவும், இந்த வழக்கில் எந்த தொடர்பும் இல்லை. காவல்துறை விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என வாதிட்டார்.
அவரின் வாதத்தை கேட்டறிந்த நீதிபதி கார்த்திகேயன், கைது செய்யப்பட்ட முரளி மனோகர் காவல்துறை விசாரணைக்கு தேவைப்படும் போது நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில் ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.
மின் வாரிய அலுவலகத்தில் ஹார்டு டிஸ்க் திருடிய வழக்கில் சிபிசிஐடி தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.