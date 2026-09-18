ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் 5 பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் - சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவு
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் பட்சத்தில், குற்றத்தின் தன்மையை மட்டும் காரணம் காட்டி ஜாமீன் வழங்குவதை மறுக்க முடியாது என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நீதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.
Published : September 18, 2026 at 1:29 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் உள்ள மணிவண்ணன், சந்தோஷ் உள்ளிட்ட 5 பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 5 அன்று பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங், பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அருகே மர்ம கும்பலால் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக செம்பியம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து பலரைக் கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கில் திருவேங்கடம் என்பவரை போலீசார் என்கவுண்டர் செய்தனர். மேலும், முக்கிய குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட நகேந்திரன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கை சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி மறைந்த ஆம்ஸ்ட்ராங் மனைவி பொற்கொடி சென்னை நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதனையடுத்து, நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இந்த வழக்கு சி.பி.ஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்த சூழலில், 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறை தண்டனை அனுபவித்து வருவதால் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி சிறையில் இருக்கும் மணிவண்ணன், சந்தோஷ், கோகுல், செல்வராஜ் மற்றும் அருள் ஆகியோர் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனு சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில், சி.பி.ஐ விசாரணை இன்னும் நிறைவடையவில்லை என்பதையும், விசாரணை முடிந்து எப்போது நீதிமன்ற விசாரணை தொடங்கும் என்பதில் நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுவதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
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இதனைக் கேட்ட நீதிபதி, விரைவாக விசாரணை நடத்தப்படாமல் இருப்பதால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் பட்சத்தில், குற்றத்தின் தன்மையை மட்டும் காரணம் காட்டி ஜாமீன் வழங்குவதை மறுக்க முடியாது என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை சுட்டிக்காட்டினார்.
அதன் அடிப்படையில் மணிவண்ணன், சந்தோஷ் உள்ளிட்டோருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார். அதன்படி, மனுதாரர்கள் தினமும் காலை 10:00 மணிக்கு விசாரணை அதிகாரியின் முன்பு ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்றும், சாட்சிகளைக் கலைக்கவோ? அல்லது தலைமறைவாகவோ? முயற்சிக்கக் கூடாது ஆகிய நிபந்தனைகளை நீதிபதி விதித்துள்ளார்.